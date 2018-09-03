Американский военнослужащий убит в Афганистане

Один американский военнослужащий погиб и еще один был ранен в результате нападения, которое совершил их сослуживец. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу НАТО. Не уточняется, кто именно совершил нападение — солдат Североатлантического союза или боец дружественной США афганской армии.

Погибший стал шестым по счету солдатом США, который был убит на территории Афганистана с начала года.

Инцидент произошел спустя два месяца после того, как американский военный был застрелен солдатом союзной для США афганской армии.

Как отмечает агентство, так называемые "внутренние" атаки, в ходе которых афганские военные стреляют по коалиционным войскам — нередкое явление для Афганистана, хотя их частота в последние годы уменьшилась. Для защиты от подобных нападений США и их союзники приняли ряд мер, среди которых — включение в состав подразделений группы поддержки под названием "Ангелы-хранители".