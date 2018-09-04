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В Рыбинске сожгли автомобиль кандидата ПАРНАС Дмитрия Бондарева

Сгоревший автомобиль (иллюстративное фото)

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В Рыбинске в ночь на вторник сожгли автомобиль кандидата Партии народной свободы (ПАРНАС), депутата муниципального совета Дмитрия Бондарева. Пожар быстро потушили, однако салон "Лексуса-460" выгорел дотла.

Причиной пожара стал поджог. Это удалось установить по записям камеры видеонаблюдения. На них неизвестный мужчина сначала поливает автомобиль какой-то жидкостью, а затем поджигает его.

​Бондарев связывает поджог со своей предвыборной кампанией. Ранее областной суд снял Бондарева с выборов по 13-му избирательному округу, однако кандидат обжаловал решение в Верховном суде и продолжает вести агитацию.

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