Директор школы на Урале советует ученикам смотреть Первый канал

Директор школы №32 в Нижнем Тагиле, депутат городской думы от "Единой России" Галина Масликова советует ученикам, которые поддерживают оппозиционера Алексея Навального, искать информацию не только в соцсетях, но и на федеральных телеканалах. Об этом она заявила в интервью изданию "Между строк".

По словам Масликовой, у нее возникает "мерзкое ощущение", когда политики "детскими руками создают себе имидж". Таким политикам она посоветовала самим быть взрослыми. "Если вступаешь в конфликт с существующей властью, у тебя альтернативное мнение, зачем ты детей впутываешь в это, вовлекаешь в политическое месиво? Это ужасно для их психики", – сказала директор и депутат, не называя имени конкретного политика. "Важно ограждать учащихся от призывов, тем более выходить на митинги, делиться с ними собственным жизненным опытом, убеждать", – подчеркнула она.

В России после массовых протестов, организованных сторонниками Алексея Навального, в которых приняли участие школьники и студенты, в нескольких образовательных учреждениях провели "воспитательные беседы". Педагоги и директора вузов утверждали, что Навальный использует несовершеннолетних в политической борьбе, и угрожали учащимся проблемами с правоохранительными органами и отчислением.