На губернатора Иркутской области пожаловались в прокуратуру и МВД

Глава комитета Государственной думы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил запрос в Генеральную прокуратуру и МВД по поводу охоты на медведя, в которой принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом ТАСС сообщили в нижней палате парламента.

Накануне в интернете появилась видеозапись с охотой группы людей, в числе которых Левченко. На видео он сначала пристреливает ружье, а после стреляет в берлогу и, по словам участников охоты, выстрелом в голову убивает медведя. Николаев считает, что губернатор и другие люди, которые участвовали в убийстве спящего медведя, нарушили закон. "С гербом региона на рукаве, в окружении многочисленных помощников, губернатор сначала пристреливает чужое ружье, после чего его подводят к берлоге, где губернатор попросту убивает спящего медведя двумя выстрелами в голову. В упор", – написал Николаев в фейсбуке.

В пресс-службе губернатора Иркутской области ТАСС пояснили, что видеозапись была сделана в ноябре 2016 года. Охота проводилась в разрешенный период в охотничьих угодьях, лицензия на отстрел животного была.

Там также назвали странным то, что видео было опубликовано спустя почти два года "за неделю до выборов в законодательное собрание".