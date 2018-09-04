В Крыму из-за химического выброса на заводе эвакуируют детей

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook, что из города Армянска на севере полуострова власти планируют вывезти всех детей школьного и дошкольного возраста и распределить их по крымским санаториям.

Эти меры, по словам Аксенова, приняты "в предупредительных целях" из-за загрязнения воздуха в городе, вызванного выбросом химического вещества на местном заводе "Крымский титан".

24 августа жители Армянска заметили в небе серое облако. Позднее Аксенов сообщил, что экологическая ситуация в регионе "вышла за пределы нормы", однако оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет. При этом в городе создали оперативный штаб по ликвидации последствий выброса, а работу завода "Крымский титан" остановили на две недели. По предварительным данным, причиной загрязнения воздуха стали испарения содержимого кислотонакопителя.

Местные жители продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Предприятие производит диоксид титана – вещество, которое применяется в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, а также при производстве пластмасс.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции".

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, завод «Крымский титан» представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.