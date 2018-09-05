Рассекреченное метро Ташкента. Фотографии запретной подземки

В ташкентском метрополитене отменили запрет на фотосъемку. Запрет действовал с момента открытия метро в 1977 году и пережил СССР. Более того, список устройств, на которые распространялся запрет, постоянно дополнялся новыми гаджетами – в том числе смартфонами. Правила изменили только в начале июня этого года. Фотограф Радио Свободная Европа/Радио Свобода спустился под землю, чтобы показать искусство, архитектуру и защиту от ядерных взрывов в самом старом метро Центральной Азии.

Барельеф на выходе из станции метро "Буюк Ипак йули" ("Великий шелковый путь").

Платформа станции метро "Космонавтлар" ("Космонавтов"). Станция посвящена теме космоса и известна галереей портретов космонавтов.

Портрет Юрия Гагарина, первого человека в космосе.

Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Черно-синяя панель имитирует вид Земли из космоса.

Пассажиры на станции "Пахтакор" ("Хлопкороб").

Станция "Гафура Гуляма", названная в честь узбекского поэта. В советское время метро строилось только в том случае, если в городе проживали не менее миллиона человек. Население Ташкента перевалило за миллион в начале 1960-х годов.

Пассажиры на станции "Пахтакор". Строительство тоннелей для метро началось в 1971 году, а метро открылось в 1977-м.

Переход между двумя станциями метро. После того, как в 1966 году Ташкент разрушило землетрясение, планировщики решили уменьшить глубину, но увеличить прочность метрополитена. Тоннели прокладывалась в нескольких метрах под землей – под улицами города.

Поздний вечер на станции метро "Тысячи абрикосов". Некоторые станции работают с 5 утра до полуночи, некоторые – с 6 утра до 11 вечера.

Керамический барельеф на станции "Ташкент".

Люстры на станции "Чиланзар", названной в честь района в Ташкенте. Над городским метро работали художники со всего Советского Союза. Дизайнером этих люстр был латвиец.

Портрет Алишера Навои, которого считают одним из основателей узбекской поэзии.

Архитектура станции "Алишера Навои" напоминает мечеть.

Кассир на входе в станцию метро. Поездка стоит 1,200 узбекских сумов, около 0,15 долларов США.

Многие станции метро декоммунизировали и переименовали после распада Советского Союза в 1991 году. Станция "Сквер Амира Тимура" раньше называлась "Октябрьской революции".

Солдат Красной армии размахивает бесцветным флагом без опознавательных знаков – судя по всему, серп и молот с барельефа убрали.

Барельеф на станции "Алишера Навои".

Мозаика на станции "Пахтакор". Узбекистан – один из основных производителей хлопка в мире. Правозащитники обвиняют власти страны в использовании принудительного труда, хотя правительство заявляет, что борется с этим.

Фотографировать метрополитен Ташкента было запрещено до июня 2018 года – метро играет еще и роль ядерного бомбоубежища. Оно считалось военным объектом.

Эта стальная плита – дверь, которая захлопнется за жителями города в случае ядерной атаки.

Знак в метро Ташкента.

Внутри станции "Алишера Навои".

Станция метро "Миллий бог" ("Национальный парк").

Панно, посвященное 2200-летию Ташкента, на станции метро "Ташкент".

Герои произведений узбекского поэта Айбека на одноименной станции.

Пассажиры наблюдают за иностранцем, который фотографирует метро.