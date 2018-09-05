Хлеб и не только. Каким будет рост цен на продукты в этом году

С октября цены на хлеб в России могут вырасти сразу на 10 процентов. Рост цен на хлебобулочную продукцию связан, в частности, с подорожанием зерна и муки, сообщают российские СМИ со ссылкой на исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова. По его прогнозам, повышение цен может коснуться продукции из высокосортной пшеничной муки, и некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены.

Ранее эксперты предупреждали, что повышение НДС, рост курсов доллара и евро, повышение стоимости услуг ЖКХ и подорожание топлива могут привести к увеличению цен практически на все продукты питания – от 11 до 17 процентов.

Однако власти считают, что опасаться нечего: председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин полагает, что на данный момент в России нет объективных причин для повышения цены на хлеб. "Никаких оснований для того, чтобы цена выросла, у нас нет! Чепуха это все!", –​ сказал Кашин, подчеркнув, что хлеба в России предостаточно, а его качество в этом году выше прошлогоднего.

Рост цен на продукты, по данным Левада-центра, является причиной тревог более 60 процентов россиян. Помимо этого, 35 процентов опрошенных встревожены "кризисом в экономике, плохим состоянием промышленности и сельского хозяйства".

О причинах возможного повышения цен на хлеб осенью этого года Радио Свобода рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков:

В последнее время мы видим довольно заметный рос цен на пшеницу

– В нашу Ассоциацию входят производители хлебобулочных изделий, и мы регулярно получаем от них информацию. Мы взаимодействуем с розничной торговлей, которая довольно сложно принимает новые прейскурант, и они хотят знать положение по отрасли в целом. В последнее время мы видим довольно заметный рост цен на пшеницу, а пшеница у нас является сырьем для многих отраслей. Другое дело, что на различных видах хлебобулочных изделий увеличение цен будет различным, и это понятно – это зависит от предприятия, от состава затрат именно по сырью в готовом хлебобулочном изделии. Но то, что тенденция роста есть, видно невооруженным глазом. И этот процесс еще больше усугубляется последними действиями Центробанка – у нас изменился курс валют, – говорит он.

По мнению Вострикова, на рост цен может также влиять снижение прогнозов по уровню урожая в текущем году. По данным исполнительного директора "Руспродсоюза", пшеница третьего класса уже подорожала с 10 до 12 рублей за килограмм. Вслед за зерном дорожает мука (она составляет 30 процентов в себестоимости хлеба), отгрузочная цена которой с начала августа уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 килограмм. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18-18,5 рубля за килограмм, – объясняет Дмитрий Востриков. Средние цены на пшеницу, по его информации, выросли по сравнению с июлем 2018 года и по сравнению с августом 2017, по остальным видам сырья динамика аналогичная. По мнению эксперта, рост курса валют влияет на цены и на другие продукты питания:

У нас все завязано на курс доллара. Это связь с мировым рынком

– У нас все, собственно, завязано на курсе доллара. Мы не раз анализировали составляющие по себестоимости в различных продуктах питания. Зерно – это такой элемент, который мы сами выращиваем и сами же сами потребляем. Но почему должна расти цена, если мы сами выращиваем зерно в достаточном объеме? Здесь у нас завязка с мировым рынком. Если мы рассматриваем другие продукты – у нас очень много комплектующих, оборудования, ингредиентов, которые закупаются за рубежом. Поэтому курс доллара у нас, к сожалению, тем или иным образом либо напрямую влияет на импортные товары, которые мы используем в производстве, либо через экспортный потенциал. Курс доллара сильнейшим образом влияет на этот рынок. Если слушать финансовых аналитиков, то я даже боюсь прогнозировать, что будет с рынком при курсе 75 рублей. Дай бог, чтобы этого не было, чтобы это не вызывало роста цен. Потому что это, наверное, самый сильный фактор. А в остальном динамика цен, естественно, будет зависеть от внутреннего спроса и предложения, на которые оказывается воздействие регулятором, то есть ограничение экспорта или развязка с мировым рынком, – уверен Дмитрий Востриков.

Что же с ценами на хлеб? Дмитрий Востриков полагает, что если в экономике ничего фундаментально не изменится, то возможен незначительный рост цен на хлебобулочные изделия, который, впрочем. будет неравномерным – в зависимости от категорий продукта:

"Социальный хлеб", скорее всего, будет держаться в той же ценовой категории

– "Социальный" хлеб, скорее всего, будет держаться в той же ценовой категории, потому что эта категория регулируется государством, и на него пристально обращают внимание. А другие хлебобулочные изделия несколько поползут в цене. Исключение – цена на макароны, потому что там составляющая муки гораздо выше, чем в хлебобулочных изделиях. Соответственно, к зерну у нас привязано, в том числе, и животноводство. Нельзя также обойти фактор снижения покупательной способности населения, которое голосует рублем за более дешевые продукты и не дает поднимать цены. У нас даже категории продуктов питания перестраиваются от высокого и среднего ценового предложения в сторону эконом-предложения. Все это связано с падением доходов. Потребительский спрос с белковых продуктов смещается в сторону самых дешевых углеводов, то есть это те же самые хлебобулочные изделия, – говорит исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также считает, что к осени цены на хлебобулочные изделия могут вырасти. Но не на 10, а примерно на 6,5 процентов. По его мнению, на розничную стоимость хлеба, кроме роста курса доллара, может также повлиять запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и топливо:

Рост цен будет, это совершенно объективный фактор

– Я, откровенно говоря, не знаю, откуда взялась цифра в 10 процентов. Возможно, это пожелание производителей, а возможно, просто цифра. Цены на хлеб у нас росли каждый год, это обычная история, и она не связана с валовым сбором зерна. Когда мы получили в прошлом году рекордный урожай зерна, просто для сведения, цены на хлеб выросли на 2,7 процента. При этом цены на зерно падали до 8 рублей. За год до этого, когда на зерно цены были такие же, как сейчас, цены на хлеб выросли на 6 процентов. Так что если цены на зерно падают на 30-40 процентов, а цены на хлеб растут, то здесь речь идет о двух разных галактиках – галактика производства и галактика торговой полки. Рост цен, я думаю, будет, это совершенно объективный фактор, – полагает Александр Корбут.

Вице-президент Российского зернового союза согласен, что на рост цен влияют инфляция и курс валют – не секрет, что многие предприятия работают на импортном оборудовании:

Расходные материалы закупаются за рубежом, топливо, коммунальные и транспортные услуги не подешевели

– Расходные материалы и запчасти закупаются за рубежом, соответственно, это дополнительные издержки. Можно, конечно, и фальсификат ставить, но смысла в этом нет. Кроме того, как вы знаете, у нас топливо не подешевело, не подешевели коммунальные услуги, транспортные услуги и так далее. Кроме того, все производители закладывают последствия введения повышенного НДС. Да, рост НДС будет небольшой – 2 процента, и зерно и хлеб – из категории социальных товаров, где государство сохранило специальный льготный режим НДС. Но все остальное подорожает минимум на 2 процента, а скорее всего, немножко больше. В связи с ростом НДС подорожают транспортные перевозки,коммунальные услуги, а предприятие платит и за водоотведение, и за водоподведение, и за электроэнергию... То есть эти дополнительные издержки тоже дадут определенный вклад. Ну и, естественно, подорожание зерна тоже даст свой вклад, – считает Александр Корбут.

Вице-президент Российского зернового Союза напоминает, что у государства есть механизмы для регулирования цен. По его данным. Минсельхоз России планирует провести товарные интервенции и поставить на внутренний рынок 1,5 миллиона тонн зерна по ценам ниже текущих рыночных. Вполне возможно, что это позволит скорректировать отпускные цены на муку. Но это вряд ли повлияет на цены в магазинах – обычная торговая наценка составляет 25-30 процентов. Так что в общем, по оценке Александра Корбута, цена на хлеб осенью могут вырасти на 6,5 процентов:

За всю постсоветскую историю цены на хлеб не снижались

– Это в принципе нормально, потому что за всю постсоветскую историю не было ни одного года, когда цены на хлеб снижались. Были годы, когда цена на зерно падала в два раза, на муку – в два раза, но потребительские цены жили совсем другой жизнью. Конечно, нам всем, как потребителям, хочется, чтобы продукты были дешевые и качественные, но жизнь устроена немножко по-другому, – констатирует Александр Корбут.

Комментируя возможный рост цен на хлеб, в Минсельхозе заявили, что средние цены на зерно и муку не существенно влияют на среднюю стоимость хлебобулочных изделий. Об этом сообщают "Известия". Тем не менее, в ведомстве отметили, что цены на хлеб до конца текущего года и в начале следующего будут меняться, причем более низкими темпами – под воздействием роста цен на горюче-смазочные материалы, энергоресурсы и других факторов.

Предприниматель, экономист, управляющий партнёр компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко полагает, что в ближайшее время в России вырастут цены не только на хлеб, но и на другие основные продукты питания. Никаких акций протеста или массовых возмущений россиян он не ожидает – по мнению эксперта, люди давно с этим смирились:

Я предсказывал, что осенью цены вырастут на 11-17 процентов

– Я предсказывал, что так и будет, когда только начались разговоры про повышение НДС и эту псевдопенсионную реформу. Еще тогда я говорил, что осенью цены в целом на продукты вырастут на 11-17 процентов. И тут нет ничего удивительного. Рост тарифов ЖКХ, рост акцизов не топливо, которое попадает в абсолютно все издержки, искусственная девальвация рубля по отношению к доллару, псевдопенсионная реформа - все это звенья одной цепи. Трудно сказать, что подорожает конкретно. В среднеарифметическом магазине 200 групп товаров, и их зависимость не линейна. В плодоовощной продукции, к примеру, составляющая валюты пока меньше, потому что посевной материал и гербициды закуплены еще по прошлому курсу, и они еще не дают отыгрыша. Они могут дать отыгрыш по подъему цен только в той части, что любой товаропроизводитель заложит потенциальный рост цен. Мясная продукция подрастет больше, потому что на этом рынке есть определенный искусственный дефицит. Мой прогноз на 2019 год – рост цен продолжится. Но люди не будут выражать недовольства. Им же президент обещал, что официальная инфляция будет в пределах 4 процентов, он обещал каждый год поднимать пенсию на тысячу рублей. Он обещал, что к 2024 году у потенциального пенсионера будет на 6 тысяч рублей больше, и все будут жить лучше. Я уже не раз говорил, что телевизор в России холодильником не победить, – говорит предприниматель, экономист, управляющий партнёр компании Management Development Group Дмитрий Потапенко.

Ранее о возможном увеличении цен на продукцию в связи с ростом НДС заявляли представители молочного и масложирового союзов России. По их данным, увеличение НДС на продукцию с заменителем молочного жира, если такое решение будет принято, может привести к росту цен и сокращению спроса как в рознице, так и в оптовом звене. Кроме того, это лишит потребителей недорогой продукции и снизит спрос на сырое молоко, предупреждали производители молока и масла.

Председатель правления Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Андрей Даниленко подчеркивал, что увеличение НДС на любые продукты питания повлечет за собой общее сокращение спроса, поскольку потребление только начало восстанавливаться после многолетнего падения и показывает "едва заметную позитивную динамику.

По данным Левада-центра, 63 процента россиян назвали рост цен наиболее тревожной проблемой, еще 47 процентов респондентов обеспокоены бедностью. В ходе опроса они отвечали на вопрос "Какие из существующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?". Кроме того, еще 40 процентов участников опроса переживали из-за роста безработицы, 38 процентов россиян назвали острой проблемой коррупцию и взяточничество. А 35 процентов граждан в целом встревожены "кризисом в экономике, плохим состоянием промышленности и сельского хозяйства".