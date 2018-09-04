Члена "Единой России" оштрафовали за ДТП с погибшими, вернув ему права

Тюменский районный суд оштрафовал на 160 тысяч рублей спикера Городской думы и члена партии "Единая Россия" Дмитрия Еремеева, признанного виновным в ДТП, в котором погибли два человека.

Суд прекратил уголовное дело по ходатайству прокуратуры. Кроме того, Еремеев сохранил за собой водительские права.

Авария с участием Еремеева произошла в ночь на 25 июня. Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял спикер Гордумы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В результате водитель и пассажир второй машины погибли.

Следствие пришло к выводу, что чиновник начал обгон, не убедившись в его безопасности. В отношении Еремеева возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Статья предполагает, что обвиняемый, впервые совершивший подобное преступление, может избежать уголовной ответственности "в связи с примирением с потерпевшим".

На суде мать погибшего водителя заявила, что претензий к Еремееву не имеет. По данным издания Znak.com, обвиняемый выплатил ей 3 миллиона рублей. При этом его официально задекларированный ежегодный доход - 2 миллиона 946 тысяч рублей.

Родственники погибшего пассажира, также признанные потерпевшими, на суд не пришли.