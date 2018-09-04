В Новосибирске "помощник депутата" избил местного блогера

В Новосибирске оппозиционного блогера Тимура Ханова во вторник избил неизвестный, представившейся помощником депутата от "Единой России". Об этом пострадавший рассказал проекту "Сибирь. Реалии".

Некий Алексей Демин во время прямой трансляции начал грубо высказывался в адрес блогера и предъявлять претензии за то, что тот якобы "плохо говорит о России". После этого он начал избивать Ханова. По словам блогера, у него сломан нос. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

В комментарии "Сибирь.Реалиям" представители регионального Законодательного собрания сообщили, что в текущем созыве помощника депутата с именем Алексей Дёмин нет. В предыдущем созыве такого также не было.

Нападение произошло во время трансляции, которую блогер посвятил теме митингов. Ханов рассказывал об акции протеста против повышения пенсионного возраста, намеченной на 9 сентября.