На жительницу Москвы завели уголовное дело за частушки о судьях

Следственный комитет возбудил уголовное дело об экстремизме против 42-летней жительницы Москвы Наталии Ковалевой за частушки о судьях.

По версии следствия, в апреле этого года Ковалева выложила на своем Youtube-канале видео с "высказываниями, выражающими унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки в отношении социальной группы "судейское сообщество".

В квартире Ковалевой был проведен обыск, изъята все техника.

Сама подозреваемая рассказала изданию "Медиазона", что "никогда не интересовалась политикой" и что обвинение в экстремизме стало для нее "полной неожиданностью".

По словам Ковалевой, в 2013 году она стала жертвой мошенников, переведя 400 тысяч рублей в один из российских банков. Затем в течение нескольких лет она безуспешно пыталась вернуть деньги через суд. "Банк благополучно присвоил мои денежные средства. Вернее, его служащие, знающие контрольный код, написанный на платежных документах", – утверждает Ковалева.

Подозреваемая пояснила, что частушки, которая она выложила в YouTube, – это всего лишь ее "обращение к компетентным органам о коррупции, беззаконии и преступлениях судей".