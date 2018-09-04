Посол Украины: депутатам ФРГ грозят уголовные дела за визит в Крым

Посольство Украины в Германии инициировало уголовные дела против немецких депутатов, которые незаконно въехали в аннексированный Россией Крым. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал "Европейской правде".

По его словам, украинские власти могут заочно осудить парламентариев за нарушение законов Украины, которые предусматривают до 8 лет лишения свободы за незаконное посещение полуострова. Он признал, что привлечь нарушителей к реальной ответственности будет трудно, поскольку Германия не выдает своих граждан.

В феврале Крым посещали депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Депутат парламента Берлина Хью Бронсон, который принял участие в поездке, назвал визит "особым сигналом" о намерении сотрудничать с Россией. Другой член делегации — депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп — заявил, что делегатов не волнуют угрозы Киева запретить им въезд на Украину.

От делегации и их заявлений отмежевались как правительство Германии, так и сама "Альтернатива для Германии": как указывал в своем твиттере Андрей Мельник, представители партии отправились в Крым в качестве частных лиц. Спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт осудил поездки сограждан на аннексированную Москвой территорию, сообщало издание Stern.

В прошлом году украинское посольство в ФРГ инициировало уголовное производство против солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера за незаконный въезд в Крым, где музыкант давал концерты.