Минобороны построит в Подмосковье главный храм российской армии

Министерство обороны России построит в Подмосковье главный храм вооруженных сил. Строение должно стать третьим по высоте среди православных храмов мира.

Высота здания должна составить 95 метров вместе с крестом. Общая площадь храмового комплекса составит 11 тысяч квадратных метров, а сам храм сможет вместить в себя 6 тысяч прихожан. Строительство планируется закончить в 2020 году. Деньги собираются за счет добровольных пожертвований, в том числе и от военнослужащих. На сайте министерства обороны указывается, что по состоянию на первое августа на храм пожертвовали более трех с половиной миллионов рублей. При этом большинство отправивших деньги на строительство внесли одну и ту же сумму 12 254 рубля.