В Кемерове "за свастику" задержан координатор штаба Навального

В Кемерове 5 сентября задержали координатора штаба оппозиционера Навального Станислава Калиниченко. Ему вменяют "размещение нацистской символики в соцсети Одноклассники". За такое правонарушение ему грозит до 15 суток ареста. Перед задержанием активист призывал жителей выйти на акцию протеста против пенсионной реформы 9 сентября.

Администрация города митинг не согласовала, сославшись на то, что шествие помешает горожанам передвигаться по городу, а проводить мероприятие в парке Победы им. Жукова нельзя, потому что там повсюду детские площадки. Альтернативное место, которое власти должны обеспечить в случае отказа, они не предложили, поскольку два гайд-парка 9 сентября заняты с 7 утра до 22 вечера. Несмотря на отказ, Калиниченко призывал выйти неравнодушных граждан на улицы. В штабе даже подготовили памятку, как вести в случае задержания.

Калиниченко выпустили из СИЗО лишь 3 августа. Почти два года длились следствие и суд, его обвиняли по статье "Применение насилия в отношении сотрудника полиции". В итоге дело прекратили за примирением сторон. После освобождения активист стал координатором штаба Навального в Кемерове.

В единый день голосования акции протеста планировали провести во многих городах Сибири. Но в Томске, Новокузнецке, Кемерово власти уже отказали в проведение митинга. Самого Алексея Навального Тверской районный суд Москвы в конце августа арестовал на 30 суток за участие в акции "Забастовка избирателей" 28 января. Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать провести 9 сентября акцию против пенсионной реформы.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Сегодня глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.

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