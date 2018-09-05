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Минкульт РФ отказал в прокате фильму "Похищенные сокровища Европы"

Министр культуры России Владимир Мединский (второй слева) на открытии Детского космического центра

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Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение документальному фильму "Похищенные сокровища Европы". Об этом сообщила в фейсбуке компания-прокатчик CinemaEmotion. Фильм должен был выйти в России шестого сентября — к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

"Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, и мы обязательно оповестим о них",— говорится в сообщении.

Фильм Клаудио Поли рассказывает о европейских произведениях искусства, которые были вывезены в Германию в годы Второй мировой войны и ставших так называемой "коллекцией Гитлера". Мировая премьера картины состоялась в марте.

" Вот же ирония: Минкульт не разрешил прокат фильма о культуре... Причина очевидно та же, по которой сегодня не получил бы прокатное удостоверение Михаил Ромм на свой фильм "Обыкyовенный фашизм" - показательно, что оба фильма использовали одни и те же кадры кинохроники...", - написал в фейсбуке генеральный директор кинокомпании "Невафильм" Олег Березин, которая должна была выпустить фильм в прокат.

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