Британия будет убеждать ЕС ужесточить санкции против России

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил во вторник, что будет убеждать страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении России в связи с покушением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, которое он охарактеризовал как применение химического оружия.

Выступая в парламенте, Хант подчеркнул, что США недавно ввели против России новые санкции в связи с инцидентом в Солсбери и заявили о намерении ужесточить их через три месяца, если Россия не выполнит ряд условий.

По словам Ханта, со стороны Европы "было бы неподобающе" не последовать примеру Соединенных Штатов, "учитывая, что эта акция совершена на европейской земле".

Две недели назад британский министр, выступая в США, уже призывал страны ЕС к ужесточению санкций против России.

Как отмечает Би-би-си, добиться этого, однако, будет непросто, учитывая позицию ряда стран, прежде всего юга Европы, представители которых критикуют даже существующие санкции.

Накануне международная Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что британская подданная Дон Стерджесс, погибшая в июле в городе Эймсбери, отравилась тем же веществом, что и Скрипали - нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британия обвиняет в покушении на Скрипалей (они выжили после долгого лечения) Россию, указывая, что "Новичок" разрабатывался в СССР, а у Кремля были мотивы для отравления бывшего агента.