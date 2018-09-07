"Нравственный провал": как активисты не дали открыть прачечную для бездомных

Благотворительная организация "Ночлежка" помогает бездомным в Санкт-Петербурге с 1990 года. В этом году было решено открыть филиал и в Москве, где, по мнению руководителя "Ночлежки" Григория Свердлина, не хватает комплексной системы помощи людям, оказавшимся без крыши над головой. Поначалу планировалось создать приют и консультационную службу, но в итоге организаторы остановились на проекте прачечной для бездомных, в котором принял участие благотворительный фонд "Второе дыхание". "Культурная прачечная" по образцу той, которая уже работает в Петербурге, должна была открыться в октябре в Савеловском районе Москвы, поблизости от метро "Динамо". Однако многие жители района приняли инициативу в штыки.

Екатерина Майсте

А, простите, мнение живущих рядом (и не совсем рядом тоже) людей не забыли спросить на этот счёт?

Елена Радченкова

Боже, это же практически у меня во дворе! Вот радость-то( И две детские площадки рядом! Это безобразие просто-такие заведения нельзя открывать в жилом квартале. Зачем нам такое соседство? Кто дал разрешение на открытие?

Ирина Бродская

Это еще и криминал. Я уже просто думаю, как вечерами ходить там будем. А у нас единственный наряд в ментовке((

Инна Илькив

Надо писать жалобы на них. У себя во дворе пусть открывают этот рассадник вшей, клопов и вирусов. Надо вообще головой думать, чтобы рядом с детьми это делать. Сделайте напротив бизнес центра где-нибудь в центре москвы, внесите красок в гламурные будни с кофейком да в костюмчике

Бэла Васильева

жители 26 дома - они же все богатые и при должностях. Неужели они не повлияют и не прикроют это? Нужно создать срочно резонанс и протестовать. Ведь бомжи - это не только несчастные люди с печальной судьбой. Это разные заболевания с открытой формой...

Дима Рагулин

Дорогие соседи, мы с вами часто помогаем разным фондам, среди нас есть почетные доноры и прочее. Но такой объект в жилом районе в окружении детских учреждений вызывает недоумение. У меня предложение публично выразить недовольство и недоумение по поводу происходящего в форме митинга или пикета.

На встрече с жителями Савеловского района представительницы "Ночлежки" и "Второго дыхания" Дарья Байбакова и Дарья Алексеева попытались ответить на их вопросы, но беседы не получилось.

Сторонники прачечной приводили свои доводы.

Константин Рябцев

А не приходит им в голову, что прачечная помогает улучшить санитарию и уменьшить заразу вокруг них. Ведь все равно они сталкиваются с грязными людьми в метро, в переходах может быть даже в магазинах. Хоть это их может убедить, а не общечеловеческие ценности. Чем меньше будет грязных, голодных и нелеченных людей, тем спокойней будет всем

Андрей Ф. Бабицкий

Зашёл в метро и вспомнил, что меня поражает больше всего в истории с культурной прачечной. Существуют люди, которые предпочитают общаться с бомжами в нестиранной одежде. Завидую силе их идеализма.

Агриппина Барсукова

Действительно, есть бездомные - не алкаши, не асоциалы, а люди, попавшие в беду. Те же жертвы недобросовестных застройщиков, всякого рода финансовых пирамид, кредитных афер, черных риелторов, злобных родственников и тд. Всё бывает. Иногда срываешься в какие то обрывы. Это не значит, что ты деградант. Просто не удержал ситуацию, никто не помог и сейчас ты стараешься что-то восстановить. При том, что помощи от гребаного государства - ноль. И таких, добивающихся правды, живущих где только можно и зарабатывающих на всем, что только можно, рядом с нами - тысячи. И им, действительно, бывает нужно постирать свою одежду... Мне не жалко. Давайте посмотрим, как будет.

Ольга Романова

Когда вы садитесь на скамейку на вокзале или в сквере, вы не можете знать, кто там сидел до вас, и не хотите на всякий случай задуматься. Кто брался за перила и у кого в руках были деньги, которыми вы сейчас расплачиваетесь за мороженое для вашего милого малыша.

И ведь вы знаете, что надо делать, чтобы было чисто и безопасно. Для этого нужно, чтобы как можно больше людей были чистыми и безопасными.

Для этого "Ночлежка" устраивает прачечную для бездомных. Вы не хотите жить рядом с прачечной для бездомных? Ну хорошо, они просто останутся грязными. И это наша общая грязь, от нее нельзя спрятаться, если не помыть.

Я тыщу раз была в "Ночлежке" в Питере. Это одно из самых чистых мест в городе. И одно из самых креативных. Я там как-то застала парикмахера из Австралии, который специально туда приехал, чтобы стричь бездомных.

Границы-то стираются. И я сейчас не про Австралию.

Но аргумент "не у нас под окнами" победил: активисты дошли до районной управы и добились того, что "Ночлежке" все-таки отказали в открытии прачечной в уже арендованном помещении. В борьбе приняла активное участие Кэри Гуггенбергер, чье имя запомнилось тем, кто следил за протестами против реновации.

Кэри Гуггенбергер

Уникальный случай в жизни Савеловского района: когда представители общественнной палаты, управы, полиции, депутатов, директора школы, садика и больницы, активисты района были едины в одном вопросе.

Мы не допустим открытия ночлежки в своем районе, но предложили место, где они могут открыть свой проект.

Савеловский район показал свою силу, умение отстаивать свои интересы и свою среду обитания, понимание, ответственность, умение слушать, предлагать решение и находить компромиссы.

Чтобы все вопросы так решались

И урок всем будущим инициативам, прежде чем лезть в наш район: спрашивайте нас - хотим ли мы этого?

Кэри Гуггенбергер

Счастье есть! Тот момент, когда я благодарна Единой России!

Благодарность всей исполнительной власти Савеловского района!

Ирония ситуации от комментаторов не ускользнула.

Кирилл Шулика

Слившие протест с реновацией почти вступают в "Единую Россию".

Дарья Серенко

Активисты против реновации выступили против открытия прачечной для бездомных. "Бомжиии, сами виноваты, не пустим бомжей в свой район!!" Ничему жизнь не учит людей.

Неужели непонятно - даже с такой точки зрения презрения к бездомным людям - что социализация и санитарные условия сделают лучше и жизнь района? Бездомных по этой человеконенавистнической логике нужно свезти в гетто и запереть там? Бездомные люди существуют. Они везде. И среди жилых кварталов. От того, что прачечной не будет, их не станет меньше в этом самом квартале. От того, что прачечная будет, люди будут чище и будут иметь больше возможностей на целую одну (!) устроиться на работу и вернуться в мир. Так бездомных людей и станет меньше. А ведь жители не хотят их видеть на улицах, не хотят "вони", не хотят "людей, потерявших человеческий облик". Вот только участвовать в этом они не хотят.

А ещё меня поражает, что Кэри Гуггенбергер никак не связывает в своей голове вопрос реновации и бездомности. Что бездомным может стать каждый человек. Что возмущаться, что всем плевать на жилищные вопросы москвичей, когда их будут как попало выселять, бессмысленно, если сам занимаешь такую же людоедскую позицию к другой группе людей и их проблемам. Моя хата с краю, и ладно.

Руководитель "Ночлежки" написал по итогам конфликта горький пост.

Григорий Свердлин

Никогда не видел столько ненависти. Нашу прачечную для бездомных в Москве трижды пообещали сжечь, какое-то бесконечное число раз грозили Роспотребнадзором, СЭС, прокуратурой и чем только не.

"Мало нам хачей и таджиков, только ваших вонючих бомжей не хватало".

"А о том, что они из прачечной через забор в детский садик полезут, вы подумали?" (садик в 74 метрах, надо преодолеть два двухметровых забора, с колючей проволокой)

"Хотите быть добренькими, у себя под окнами открывайте".

"Я - за разумную благотворительность!" (мое любимое)

Хрупких Дарью Байбакову и Дарью Алексееву, совершенно не стесняясь журналистов и камеры, грозились, натурально, убить.

Впрочем, то, что ад неподалеку, давно не новость.

А вот что меня совершенно поразило, так это огромное количество людей, которые не жалея сил, нервов и времени, пытались объяснить в комментариях, почему прачечная для бездомных это важно, нужно и не страшно.

И множество людей, настроенных против, но готовых слушать и слышать.

И десятки сообщений, что мол, когда откроетесь, рады будем стать волонтерами.

И 581 человек (за неделю!), пожертвовавшие деньги на открытие прачечной (две трети, кстати, москвичи).

И тысячи людей, которые распространяли информацию.

И огромная поддержка от знакомых и от совершенно незнакомых.

Спасибо вам, дорогие. Все получится.

В том, что ситуация сложилась именно так, многие жители района и сторонние наблюдатели конфликта винят коммуникационный просчет со стороны "Ночлежки" и "Второго дыхания".

Шекия Абдуллаева

По обсуждению в ФБ видно, что движет людьми не злоба и жестокость, хотя иногда это выглядит именно так, а страх. Они чувствуют себя незащищенными, боятся, что будет грязнее, опаснее, а главное, что, если возникнут проблемы, за них, маленьких людей, никто не заступится. И вот это желание сохранить хотя бы относительное благополучие мирка вокруг своей квартиры, подъезда, двора – это ведь про нашу общую тревожность, неуверенность, про наши страхи и – еще раз – про чувство незащищенности. Ну и очевидные для любого, кто хоть немножко в теме, стереотипы про бездомных((.

Поэтому они против. И требуют объяснений. А профессионально добрые люди (представители благотворительных фондов) цинично и по-хамски ставят их на место. Встревоженным жителям на вопросы, как обеспечат безопасность и чистоту, пишут: "у вас истерика", "выдыхайте", "а у вас есть справка, что вы не болеете туберкулезом? В метро за 500 руб. купили?"

И плевать, что люди боятся бездомных, что будут им не рады (а значит, возможна агрессия). И плевать, что нужно уважать людей, не обесценивать их страхи, но работать с общественным мнением, развенчивая мифы, доказывая отсутствие угроз, снижая неприязнь к своим подопечным (вообще, здесь очевидная совершенно пиар-стратегия, и даже антикризисная коммуникация – тоже понятная).

Понимаете, какое дело: люди не обязаны сочувствовать бездомным, сиротам, больным. Нет такого закона. И они вправе не знать, как попадают на улицу, нужна ли детям из детдомов адаптация и сколько денег на лечение рака дает государство. Человек не просыпается утром с мыслью о насилии в чужих семьях, о стеклянном потолке для женщин, о том, сколько осталось тигров на планете. И если нам важна поддержка, то надо о ней просить. Объяснять. Прилагать усилия, чтобы сделать других людей своими единомышленниками.

Григорий Юдин

Районы Москвы различаются по плотности локальных сообществ, способных к действию. Где-то более развито чувство своей земли, а в других, наоборот, люди скорее относятся к территории как к месту, где можно переночевать. В районах первого типа инициативы, не согласованные с жителями, скорее встретят сопротивление. Причем не так важно, от кого эти инициативы исходят — от городских властей или независимых активистов, благие у них намерения или нет. Организаторы прачечной недооценили плотность сообщества в этом районе. Конечно, вероятность получить такое сопротивление где-нибудь в спальном районе, где много новостроек, была бы меньше (хотя там, возможно, и прачечная не так нужна).

Дальше было допущено сразу несколько коммуникационных ошибок: решение было объявлено без предварительных консультаций с местными жителями, да и название проекта «Ночлежка» не осведомленному жителю не внушает доверия. Я не стал бы обращать особое внимание на некоторые резкие высказывания жителей — в действительности в них говорит обида на то, что их не спросили. Теперь ситуация требует коммуникационного ремонта.

Вообще говоря, в тех местах, где есть сильные сообщества, жителей легче всего убедить, что они должны взять на себя заботу о собственных бедняках. Тогда люди перестают ощущать это как попытку решить чужие проблемы за их счет и осознают, что реальная проблема уже находится на их заднем дворе, а проект может помочь решить эту проблему.

Обида и страх - чувства понятные и не постыдные, но многими жителями района явно двигали вовсе не они. Жесткую оценку своим соседям по району дала в колонке для "Таких дел" писательница Людмила Улицкая:

Какой позор, какой нравственный провал продемонстрировали наши с вами соотечественники!

Не будет, по их мнению, никакой прачечной, деликатно названной «прачечной для малоимущих».

Не будет, потому что жители окрестных домов не желают видеть грязных и оборванных, голодных и пьяных.

Не будет, потому что наше общество одновременно богатеет в небольшой своей части и беднеет в гораздо большей.

И богатые, а в данном случае даже не богатые, а люди среднего достатка, не хотят, чтобы им портили пейзаж грязные оборванцы. Социальное бедствие лишь отчасти может быть смягчено усилиями волонтеров и добровольных жертвователей.

Я от души желаю всяческого процветания тем людям, которые так горячо восстали против этой прачечной. Я желаю, чтобы никто из них не оказался ни больным, ни бедным. Но еще больше я желаю им, чтобы в их душах проснулось сочувствие к тем, кто выброшен на обочину жизни. Совести, милосердия и сострадания я желаю им.

Напомню, что существует с давних пор на Руси поговорка — «От сумы и тюрьмы не зарекайся».

Екатерина Винокурова

Наблюдаю очень грустную историю с прачечной для бездомных в Москве.

С одной стороны, сложно не понять жителей. Они не сталкивались с бездомными, кроме как с уже совсем опустившимися людьми, которые не придут в прачечную стирать. Понимаю и их страх болезней и инфекций.

Но, когда читаю идеи «убрать прачечную в промзону», когда читаю фразы в стиле «у нас приличный район, не надо нам тут нищих», чувствую, как от них веет расчеловечиванием тех, кому в жизни повезло меньше. А если мы сами не относимся по-человечески к тем, кому не повезло, какого отношения мы ждем к себе в трудной ситуации?

У нас в Северном Измайлово есть главная нехорошая точка, автовокзал. Как-то раз, пока я ждала автобус в Подмосковье, при мне там порезали человека, а скорую пришлось вызывать неоднократно. Там много маргиналов, в районных группах есть жалобы на торговлю наркотиками.

Но эта вот маргинализация места произошла, потому что там все происходит бесконтрольно. Там не социальные обьекты, а точки криминала. В случае прачечной же как раз, как я понимаю, контроль будет и просто жить там по лавочкам бездомным никто не разрешит.

Очень надеюсь, что будет найден компромисс, и что в итоге прачечной дадут помещение там, куда и бездомные смогут приехать без трудостей, и жители не будут недовольны.

Наталья Винокурова

Прочла довольно много высказываний местных жителей. Там все-таки не обида, что их не спросили. Там именно осознанная бюргерская позиция собственника, активного среднего класса, который не хочет ничего знать ни про каких бомжей. Даже если по факту речь идет о старушке из соседнего подъезда, которая осталась без помощи родственников и вынуждена копаться в помойке. Они и про старушку ничего знать не хотят. Они может быть пожертвуют денег в какой-нибудь фонд, но под своими окнами ничего не допустят. "Мы не фашисты, но мы хотим видеть по соседству добропорядочных, белых, среднего достатка и не допустим никого другого." Я не уверена что этот социальный слой и это поколение можно пронять более грамотной коммуникацией.

Комментариев, выражающих такую позицию, действительно много.

Божена Рынска

Меня так бесит, что Улицкая пеняет, мол, не хотят господа, даже не баре, а так, средний класс, соседствовать и видеть грязных оборванцев. Ну да, не хотят! И имеют право! И никто не хочет. И я не хочу в метро видеть вонючку, спящую на сиденьях, и соседствовать с ними, и чтобы они у меня во дворе тусили не хочу. Это превращает хороший район в плохой. Не хочу. Не за мой счет, пожалуйста. Есть промки, есть желдорпути, там много места.

Елена Солоухина

Сама мысль о прачечной (!) для бомжей кажется мне абсолютно оторванной от реальности) Что там с них стирать? Эти вонючие тряпки надо сжигать в бочке с соляркой, про какую стирку вообще может идти речь? Что и доказывает, что дело не в благотворительности и не о желании выпускать в свет бомжей в стиранных, пахнущих Тайдом и ополаскивателем "Дождь в джунглях" вещах, а только о помещении в хорошем районе, приглянувшемся для каких-то своих целей.

Кэри Гуггенбергер

Что такое касты, люди не слышали? Почему-то чиновники не живут среди обычных жителей, богатые тоже живут в своем кругу, почему мы должны жить среди бомжей?

Каждый живет в своей касте.

Отсылка к "кастам" окончательно убедила противоположную сторону конфликта в том, что нормальный диалог невозможен.

Ирина Воробьева

Вот до этого поста мне все-таки казалось, что противники прачечной просто испуганные за своих детей люди. Но полезло такое.

Организаторы "Ночлежки" утверждают, что в Петербурге местные жители относятся к их инициативам намного толерантнее, но комментаторы призывают не делать далеко идущих выводов об отличиях между москвичами и петербуржцами.

Григорий Свердлин

Здание прачечной в Петербурге находится на отшибе, так что с ним никаких проблем не было. И среда все-таки уже лояльнее, да. Но в 500 метрах от прачечной находится наш приют-консультационная служба-душ-выдача одежды и вот это все находится прямо посередине жилого квартала, в 20 метрах от жилых домов. И за ажурным заборчиком, а не за двухметровым, как в Москве. В далеком 2007 году, когда приют только начинал работу в этом здании, тоже была тревога у местных жителей. и некоторые даже писали в какие-то инстанции. Но потом увидели, что стало только чище и спокойнее и все затихло.

Константин Оснос

Я же вижу, в Москве говорить «бомж» это до сих пор не дурной тон. Популярные блогеры спокойно так пишут. В Питере давно уже не так — благодаря долгой работе Ночлежки, которая началась еще до Гриши, еще с газеты «На дне», которая потом стала «Путь домой». Когда-то она была вместе с Ночлежкой, и петербуржцы покупали этот офигенный обзор культурной жизни прямо у потрепанных людей в метро и на улицах. Это постепенно переворачивало мозг — и перевернуло. А с Москвой еще работать, увы.

Юлия Росина

Справедливости ради в Питере и первая, и вторая ночлежка открывались в районах по определению толерантных, Синопская и Боровая очевидно отличаются от светлого спального района столицы. В Москве, по моему мнению, район выбран неудачно, реакция людей предсказуема и естественна. Ну помимо очевидной агрессии конечно.

Многие считают, что районные активисты с такой яростью набросились на проект "Ночлежки" в том числе и потому, что бороться с благотворителями по определению легче, чем с государством, которое попирает права граждан совершенно безнаказанно.

Миша Тумасов

Жаль, что эти люди не выступают так рьяно за более справедливую экономическую систему

Сергей Решетин

Нет такого, что противники — злодеи, социальные расисты. Или, что сторонники-организаторы — злодеи, бомжей в район приводят. Уж если кто и виноват — россейское наше государство. Если под боком что-то строится или открывается — никак же не повлияешь. Выборов нет, своих представителей во власть не пошлешь; органы власти пишут отписки. Вот и получается, что если что-то волнует, то так страшишься быть не услышанным, что перенакручиваешь себя. А потому в соцсетях лабуду пишешь, и эмоционально оскорбляешь людей, которые явно хотят только лучшего.

Екатерина Золоторёва

Мне кажется, что вся эта ненависть просто от собственного бессилия. В стране все рушится, цены взлетают, зарплаты падают, пенсионный возраст повысили. На митинг против власти никто не пойдет - побоятся. А тут на слабых можно отыграться - вот я какой герой, вот как я могу за себя постоять...

Несмотря на поражение, благотворительные организации не отказались от проекта прачечной: фонд "Второе дыхание" снова объявил о сборе средств. Где на этот раз ее планируют открыть, пока неизвестно.

Ирина Воробьева

Из выводов:

- демократия это то, чему всем предстоит еще учиться

- разговаривать нам еще очень и очень трудно

- выстраивать культуру толерантности нам еще очень долго

- все исследования по благотворительности говорят о поверхностных вещах

- безопасность это то, что люди не ждут от государства, но готовы хоть немного брать в свои руки

Мне очень жаль, что так происходит, но видимо благотворительная прачечная это уровень, до которого мы еще не доросли. Это вовсе не значит, что люди какие-то неправильные или не в своем праве. И это не значит, что проект прачечной ждет неудача, он обязательно будет. Но за помощь другим, когда от людей требуется переступить через себя, нужно будет бороться, и это будет нелегкая борьба.

Митя Алешковский

Фейсбук напоминает, что два года назад все обсуждали и осуждали список учеников первого класса, в котором не было почти русских фамилий. А в этом году все обсуждают и осуждают историю с прачечной для бездомных. Удивительно, как много ненависти и злобы в нас. Как многих общество ненавидит просто за то, что они существуют. Ещё чуть-чуть и начнут уничтожать. Физически. В лагерях. Им же только дай.

Общество больно. И чем больше нам твердят о нашей уникальности, духовности и величии, тем хуже становится ситуация в действительности.

Но добро все равно победит зло. Иначе быть не может.