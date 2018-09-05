Трамп охарактеризовал книгу Вудворда как "никчемную и гадкую"

Президент США Дональд Трамп назвал "никчемной и гадкой" вышедшую накануне книгу известного вашингтонского журналиста Боба Вудворда, рисующую картину хаоса и аппаратных склок, царящих, как утверждает журналист, в американской администрации.

Труд Вудворда базируется на беседах с представителями администрации Трампа и другими людьми, близкими к президенту, но не на личных беседах с ним самим, от которых Трамп отказался, несмотря на многочисленные просьбы журналиста.

Книга называется "Ужас: Трамп в Белом доме". Источники, с которыми разговаривал автор, рассказали ему, что Трамп сильно раздражает сотрудников Белого дома своим непредсказуемым поведением и вопиющей неосведомленностью. Помощники якобы без спросу выносят из его кабинета бумаги, дабы он не смог подписать неразумных, по их мнению, указов.

Одним из самых обсуждаемых в американской прессе эпизодов книги стал рассказ о том, как Трамп якобы предлагал министру обороны Джеймсу Мэттису убить сирийского президента Башара Асада после химической атаки в сирийской провинции Идлиб в апреле прошлого года.

"Давай убьем его к чертовой матери! Давай. Давай убьем всех этих людей, их много", — приводит Вудворд слова, якобы сказанные Мэттису по телефону. Министр обороны, как утверждается, пообещал президенту разработать операцию по устранению Асада, однако в реальности предложил гораздо более умеренный план. В результате Трамп одобрил авиаудар по сирийскому военному аэродрому.

Вудворд пишет также, что Мэттис и руководитель администрации Джон Келли якобы обозвали Трампа "идиотом" за его воинственные высказывания по поводу Сирии и Северной Кореи.

Сам Мэттис охарактеризовал эту историю как "плод богатого воображения" Вудворда. "Я, в принципе, люблю художественную литературу, - добавил министр, - но не этого типично вашингтонского жанра, основанного на анонимных источниках".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала книгу "полной выдумкой, сфабрикованной бывшими работниками аппарата, которые таким образом сводят счеты с обидевшим их президентом".

Боб Вудворд приобрел славу почти полвека назад, когда он и его коллега по The Washington Post Карл Бернстайн в длинной серии расследовательских статей раскрыли детали Уотергейтского скандала, который привел к отставке президента Ричарда Никсона.