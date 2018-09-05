Критик Кремля Вебер претендует на пост главы Еврокомиссии

Глава крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии – германский политик Манфред Вебер подтвердил, что будет баллотироваться в 2019 году на пост главы Европейской комиссии – главного органа исполнительной власти в Евросоюзе.

Объявляя о своей кандидатуре, Вебер написал в твиттере, что ЕС "не может вести дела так, как сейчас" и что он намерен "вернуть Европу ее гражданам".

Вебер – представитель баварского Христианско-социального союза, партии, союзной христианским демократам канцлера Ангелы Меркель. Ранее сообщалось, что Меркель поддерживает его кандидатуру.

На выборах в Европарламент партии предлагают своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Как правило, при утверждении главы Еврокомиссии Европарламент прислушивается к мнению избирателей и утверждает кандидата крупнейшей фракции.

Сейчас главой Еврокомиссии является люксембургский политик Жан-Клод Юнкер.

Манфред Вебер известен как достаточно последовательный критик политики Кремля. Он неоднократно обвинял Россию в агрессии против Украины, а также в стремлении ослабить Евросоюз.