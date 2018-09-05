Послы ЕС одобрили продление санкций против России

Европейский союз на уровне послов одобрил продление индивидуальных санкций против граждан России и поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса. Об этом в среду сообщил в своем твиттере корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его словам, официальный документ будет принят на следующей неделе.

Пролонгацию мер одобрил подготовительный орган Совета ЕС. В повестке его заседания фигурировал пункт о мерах, связанных с "подрывом суверенитета Украины". Об этом сообщает РИА Новости.

В июне премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступал против автоматического продления санкций против России. В то же время 30 июля на встрече с Дональдом Трампом он назвал "немыслимым" отказ от ограничительных мер в отношении Москвы.

Ранее в понедельник европейские послы согласовали продление санкционного режима на техническом уровне. Для вступления решения в силу оно теперь должно быть внесено в Официальный журнал Евросоюза.

Нынешние меры, связанные с аннексией украинского полуострова, действуют до конца января 2019 года с возможностью продления. В "черном списке" – 155 граждан (после гибели "главы ДНР" Александра Захарченко – 154) и 44 организации. Против России действует целый ряд санкционных пакетов Евросоюза – экономические и индивидуальные ограничительные меры, а также санкции в отношении самого Крыма.