В Тбилиси прошла акция против российского медиафорума

В центре Тбилиси, у отеля, где проводился Международный южнокавказский медиафорум российского политологического центра "Север-Юг", состоялась шумная акция против российской пропаганды и "кремлевских пропагандистов". В ней участвовали лидеры и активисты ряда неправительственных организаций. Они считают, что Россия, оккупировавшая, как утверждают активисты, Абхазию и Южную Осетию, не имеет права проводить форумы в Грузии.

Накануне грузинские власти отказали вправе на въезд в страну четырем россиянам – участникам конференции.

Международный южнокавказский медифорум "Роль СМИ в укреплении доверия в регионе" проводится под эгидой российского политологического центра "Север-Юг" при поддержке Фонда президентских грантов. Судя по всему, последнее обстоятельство и вызвало особое недовольство части общественности. Лидеры ряда неправительственных организаций заявили, что "офицеры информационных войск России", которые, по их мнению, "прислуживают Кремлю" и "занимаются пропагандой", не имеют права говорить о "роли СМИ" и свободе слова в условиях, когда они всячески оправдывают оккупацию российскими войсками Абхазии и Южной Осетии.

Около ста молодых людей принесли к отелю Vere Palace в центре Тбилиси карикатуры Владимира Путина с соответствующими надписями, а также плакаты против оккупации и выкрикивали лозунги с требованием вывода российских войск из бывших грузинских автономий.

Участники акции вступали в эмоциональную дискуссию с российскими экспертами и журналистами, пытаясь убедить их в том, что 20 процентов грузинской земли оккупированы Россией, а российские танки, дислоцированные всего в 35 километрах от Тбилиси, угрожают независимости кавказской страны.

Одновременно у отеля состоялся перформанс – сатира на восприятие Грузии и грузинского народа российской общественностью: участники накрыли у входа в отель стол и пригласили музыкантов для исполнения простеньких городских песен. Авторы представления, судя по всему, намекали, что традиционное гостеприимство не должно никого обманывать, поскольку грузины по прежнему считают Россию оккупантом.

Накануне в Тбилисском аэропорту грузинские пограничники не пропустили в страну трех участников форума. Среди них – военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, член Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов и Алексей Токарев. А известный журналист Алан Касаев получил отказ на северо-осетинском участке российско-грузинской границы, хотя бывал в Грузии десятки раз, в том числе неделю назад. Причина отказа во всех случаях - "нарушение закона об оккупированных территориях". В частности, посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения грузинских властей.

Известный политолог Алексей Малашенко в этой связи заявил журналистам еще в Тбилисском аэропорту, что его отец похоронен в Сухуми, он неоднократно бывал на могиле отца и ни у кого разрешения спрашивать не намерен.

Дискуссия по повестке дня на форуме оказалась скомкана, поскольку главной темой стали действия грузинских властей и акция протеста. Кроме того, два грузинских участника покинули конференц-зал отеля в знак протеста против отказа российских участников осудить "российскую оккупацию".

Тем временем на пленарном заседании парламента оппозиция потребовала от СГБ Грузии провести расследование законности финансирования российского медиафорума на грузинской территории. Оппозиционеры предложили принять специальное дополнение к "Закону об оккупации", которое будет препятствовать впредь "проведению российских пропагандистских мероприятий".

Примечательно, что "Север-Юг" проводит различные мероприятия в Грузии уже восьмой раз за последние десять лет. Но столь бурная реакция последовала только в нынешнем году.