Тереза Мэй: Скрипалей отравили "агенты ГРУ"

Британское правительство убеждено, что двое граждан России, которых прокуратура Великобритании обвиняет в покушении на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, являются агентами российских спецслужб и действовали по приказу российского руководства.

Об этом заявила в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прокомментировав заявления прокуратуры.

Мэй сказала, что следствие подтвердило правоту британского правительства, которое еще в марте, когда Скрипали были отравлены в Солсбери, возложило ответственность за попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" на Россию.

По словам Мэй, британская разведка убеждена, что двое подозреваемых (названных как Александр Петров и Руслан Боширов, имена, однако, могут быть вымышленными) – сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ (сейчас это подразделение официально называется "Главное управление Генерального штаба". – РС). Как сказала Мэй, британское правительство практически убеждено, что операция была одобрена "на высших уровнях российского государства". На вопрос о том, имеет ли Мэй в виду Владимира Путина, британский премьер дословно подтвердила приведенную выше формулировку.

По словам британского премьера, Лондон и его союзники примут меры для защиты от исходящих от России угроз. В частности, Тереза Мэй будет добиваться введения новых санкций в отношении Москвы. Она подчеркнула, что Россия "должна ответить" за случившееся, сказав при этом, что у Британии нет конфликта с "российским народом".

Тереза Мэй поздним вечером во вторник, 4 сентября, обсудила ситуацию вокруг отравления в Солсбери с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Мэй. США ранее ввели против России санкции, обвинив ее в применении химического оружия.

Ранее британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых и схему их перемещения по стране. Утверждается, что они прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и 4 марта вечером улетели в Москву. "Новичок" был нанесен на дверь дома Скрипалей в Солсбери. Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения.

Яд находился во флаконе из-под духов, который впоследствии нашли двое жителей соседнего Эймсбери. Одна из них – Дон Стерджесс – умерла. Скрипали после покушения выжили. Дела об отравлениях в Солсбери и Эймсбери объединены в одно.

Представитель МИД России заявила, что фото и имена подозреваемых Москве "ничего не говорят". Помощник президента России Юрий Ушаков отреагировал так: "Я не понимаю, для чего это было сделано, и какого рода сигнал посылает британская сторона, трудно разобраться просто".