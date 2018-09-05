Генпрокуратура взяла под контроль все уголовные дела за экстремизм

Генпрокуратура России обязала региональные следственные органы направлять информацию о каждом новом уголовном деле, заведенном за экстремизм, в свой центральный аппарат.

Такое решение принято после изучения правоприменения понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности".

Отныне Генеральная прокуратура будет контролировать все стадии рассмотрения подобных уголовгых дел. Таким образом, ведомство планирует выполнить поручение президента и правительства "избегать свободных трактовок" в делах за экстремизм и "не доводить их до абсурда".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о смягчении наказания по статье "возбуждение ненависти и вражды". Его авторы предлагают оставить уголовное наказание только за действия с применением насилия или угрозой насилия, использованием служебного положения или организованной группой.

Сейчас в России по этой статье заводится по несколько уголовных дел в день, в основном, за посты, репосты и лайки в социальных сетях.