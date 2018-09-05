Эстонский офицер и его отец задержаны за шпионаж в пользу России

Суд в Эстонии отправил под стражу двух человек по подозрению в государственной измене. Они обвиняются в передаче российской разведке секретных данных за вознаграждение. Об этом сообщает Delfi.

По данным прокуратуры, офицер главного штаба Сил обороны майор Денис Метсавас и его отец Петр Волин как минимум с 2013 года — вплоть до задержания во вторник — снабжали военную разведку России информацией, которая является государственной тайной.

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас заявил, что действия подозреваемых причинили Эстонии и НАТО большой ущерб. Объем и содержание переданных секретных данных уточняются. По предварительным данным, была скомпрометирована информация о партнерах Эстонии, военной инфраструктуре и сотрудничестве с союзниками, передает Baltija.eu

Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года — в артиллерийских войсках и Генштабе, — и при этом участвовал в составлении планов обороны страны. Петр Волин в советское время работал в пограничных войсках КГБ СССР, а после обретения страной независимости — в службе исполнения наказаний.

Согласно опубликованному в апреле докладу эстонской полиции, в прошлом году эстонские суды приговорили трех человек — двух россиян и одного эстонца — к тюремным срокам за работу в пользу ФСБ, направленную против территориальной целостности Эстонии. Сообщалось о задержании эстонского гражданина, который, как сказано в документе, собирал для ГРУ данные о госструктурах.

Авторы отчета указали на угрозу российской пропаганды, разжигающей рознь в эстонском обществе, а также на опасность, которую по их мнению, представляет Кремль для конституционного порядка в Эстонии и единства Евросоюза.