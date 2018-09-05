ДНР: двое объявленных в розыск не связаны с убийством Захарченко

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о непричастности к убийству главы ДНР Александра Захарченко объявленных в розыск лиц.

Ранее пресс-служба МВД республики распространила фотографии двух мужчин возле кафе "Сепар" незадолго до взрыва, в результате которого погибли Захарченко и его охранник, а еще 9 человек были ранены. Их вина в подготовке преступления не подтверждена, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

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При этом власти ДНР как и прежде считают, что убийство Захарченко организовано украинскими спецслужбами.

В понедельник стало известно, что ФСБ России направила в Донецк специальную группу для расследования преступления.

В первый же день ее работы руководитель службы оперативной информации ФСБ Сергей Беседа заявил, что по предварительным выводам специалистов ведомства к ликвидации главы ДНР также причастна украинская сторона.

В Службе безопасности Украины эти обвинения отвергают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "на каких правовых основаниях специалисты ФСБ были направлены в Украину расследовать убийство Захарченко?", ответил "я оставляю это без комментария".