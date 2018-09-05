В Нью-Йорке поместили в карантин рейс из Дубая из-за болезни пассажиров

В Нью-Йорке поместили в карантин самолет, прилетевший из Дубая. На борту находятся более 500 человек, по данным телеканала ABC News, у 100 из них обнаружены признаки сильного недомогания. Авиакомпания Emirates подтвердила информацию о болезненном состоянии десяти пассажиров.

Самолет отогнали на отдаленную стоянку в аэропорту Джона Кеннеди. Предполагается, что у пассажиров грипп. По пути в Нью-Йорк самолет остановился в Мекке, где отмечена эпидемия инфекционного заболевания. Сотрудники аэропорта от комментариев отказываются. В ситуации разбирается Центр по контролю и профилактике заболеваний США.