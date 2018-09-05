Facebook и Twitter рассказали Сенату о борьбе с "вмешательством" России

Топ-менеджеры Facebook и Twitter в среду рассказали комитету по разведке Сената США о мерах, которые интернет-гиганты принимают против иностранных атак на американскую демократию. Сенаторы остаются разочарованы неспособностью этих компаний противостоять виртуальным угрозам. В ходе слушаний акции социальных сетей снизились в цене: Twitter потерял 4,5 процента стоимости, а Facebook подешевел на 1 процент, говорится в материале Reuters.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что администрация удалила "сотни страниц и учетных записей", заподозренных в проведении скоординированных подрывных кампаний. Генеральный директор Twitter Джек Дорси рассказал, что за последнее время было заблокировано почти 800 аккаунтов за нарушение стандартов платформы. Оба спикера признали недостаточными шаги, которые их компании совершают для борьбы с предполагаемой злоумышленной активностью России.

Представители Google отказались явиться на заседание лично, предпочтя передать сенаторам письмо, в котором компания признала свою ответственность за злоупотребление ее платформами. Авторы документа заверили, что они продолжают выявлять недобросовестных акторов и мешать им манипулировать ресурсами Google.

Сенатор Ричард Берр констатировал, что интернет-гиганты не смогли устранить риск вмешательства в политическую систему США. Его коллега Марк Уорнер обвинил Москву в продолжении электоральной интервенции, отметив, что к ней присоединяются такие страны, как Иран.

Непосредственно перед проведением слушаний президент США Дональд Трамп без предъявления доказательств обвинил Facebook, Twitter и Google в том, что они вмешиваются в промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре. Самого Трампа некоторые оппоненты из Демократической партии обвиняют в "сговоре с Россией" во время президентской гонки. Ранее американские спецслужбы пришли к выводу, что Кремль вмешивался в президентские выборы США с целью помочь Трампу.