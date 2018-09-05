В Японии умер первый пострадавший от облучения после аварии на "Фукусиме"

В Японии умер первый пострадавший от радиоактивного излучения после аварии на атомной электростанции "Фукусима-1", которая произошла в 2011 году. Речь идёт о сотруднике АЭС, у которого два года назад диагностировали рак лёгких. Имя умершего власти Японии не сообщили.

По данным агентства Reuters, мужчина работал на атомных электростанциях по всей Японии с 1980-х годов. На "Фукусиме" он отвечал за измерение уровня радиации после того, как произошла авария. Заражённую территорию он посещал дважды, при этом всегда был одет в защитный костюм и маску.

В Министерстве здравоохранения Японии признали, что причиной заболевания и смерти мужчины стало облучение, полученное на "Фукусиме". Семье умершего пообещали выплатить компенсацию. Известно, что после посещения АЭС серьёзные заболевания были обнаружены еще у четверых работников электростанции.

Землетрясение 11 марта 2011 года магнитудой 9,0 признано одним из самых мощных в истории Японии. Цунами затопило систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1", прекратилась работа систем охлаждения реакторов. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.