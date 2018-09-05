Трамп назвал "вымыслом" книгу журналиста Боба Вудворда о Белом доме

Дональд Трамп отрицает информацию, написанную в книге журналиста Боба Вудворда в книге "Страх: Трамп в Белом доме". По словам президента США, утверждения, приведённые в издании, ничего не значат, а сама книга по жанру больше похожа на "художественный вымысел".

Книга выйдет в свет 11 сентября, выдержки из неё во вторник опубликовала газета The Washington Post. В них, в частности, говорится, что Трамп после химической атаки в Сирии в прошлом году потребовал от министра обороны убить Башара Асада. Также, по данным автора, президент якобы требовал превентивного удара по КНДР.

Боб Вудворд также написал, что тогдашний экономический советник Трампа Гэри Кон выкрал с его стола важный документ, чтобы не допустить выхода Вашингтона из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей.

Автор книги – журналист-расследователь, получивший Пулитцеровскую премию за серию статей об Уотергейтском скандале. Боб Вудворд утверждает, что рукопись основана на сотнях часов интервью, записях совещаний и личных дневниках.