Социологи фиксируют рост социальной напряженности в России

Уровень социальной напряженности среди россиян резко вырос. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", которые публикует "Коммерсантъ".

Согласно данным исследования, которое проводилось в августе, 72 процентароссиян отметили рост цен, половина — "обнищание населения". 48 процентов респондентов выразили обеспокоенность ростом безработицы.

Около трети россиян заявили об экономическом кризисе и "несправедливом распределении доходов". "Кризис морали, культуры и нравственности" отметил 21 процент опрошенных. Также с 14 до 25 процентов выросло число россиян, обеспокоенных ухудшением экологической ситуации, и с 8 до 15 процентов количество респондентов, которых тревожит рост уголовных преступлений.

Меньше всего россиян беспокоят "теракты в Чечне и на Северном Кавказе", рост заболеваемости СПИДом, ограничение гражданских прав и конфликты во властных кругах.

Социологи отмечают, что в среднем показатели каждого пункта опроса выросли на треть по сравнению с прошлым годом.