Палата представителей США приняла законопроект о санкциях за кибератаки

Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает введение санкций за хакерские атаки. Об этом сообщается на сайте американского Конгресса. Теперь документ будет передан на утверждение Сенату. Если закон будет принят, президент Дональд Трамп получит полномочия вводить санкции в отношении лиц, совершивших киберпреступления против США.

Среди предусмотренных ограничительных мер – отказ во въезде в страну, запрет на импорт и экспорт товаров и заморозка финансовых активов. По словам законодателей, такие страны, как Иран, Северная Корея и Россия могут готовить кибернападения в следубщем году и необходимо показать, что Вашингтон способен реагировать на атаки.

Американские спецслужбы неоднократно обвиняли Россию в многочисленных хакерских атаках против Соединенных Штатов и их союзников. В частности, Москву считают причастной вмешательству в выборы в США и по всему миру. В феврале Соединенные Штаты, Великобритания и Дания объявили Россию в массовой кибератаке на правительственные институты с помощью вируса NotPetya, который нанес ущерб в размере миллиардов долларов.

В мае газета The Daily Beast писала, что ФБР удалось перехватить контроль над "кремлевским сервером", через который ГРУ удавалось контролировать глобальную сеть, включавшую в себя около полумиллиона зараженных устройств.