Третий саммит КНДР и Южной Кореи начнется 18 сентября в Пхеньяне

Северная и Южная Кореи договорились провести саммит в Пхеньяне 18-20 сентября для обсуждения "практических мер" по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в четверг высокопоставленный представитель Сеула.

Накануне на встрече с южнокорейским посланником Чон Ый Ёном лидер КНДР Ким Чен Ын вновь подтвердил свою готовность к денуклеаризации Корейского полуострова и выразил готовность к тесному сотрудничеству с Южной Кореей и США в этом направлении. Северокорейский лидер заявил, что его доверие к президенту США Дональду Трампу остается "неизменным", и что он хочет положить конец давним враждебным отношениям между двумя странами до конца первого президентского срока Трампа.

В конце апреля в поселении Пханмунджом на южнокорейской территории прошёл саммит лидеров Северной и Южной Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами. Также Пхеньян и Сеул объявили о начале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове. Лидеры Южной Кореи и КНДР также встретились в мае в Сингапуре незадолго до американо-северокорейского саммита.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан. В свою очередь, Мун Чжэ Ин станет первым южнокорейским лидером, посетившим Пхеньян.