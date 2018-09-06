"Убил, оплатил, поехал". Соцсети о приговоре тюменскому единороссу

Резонансную концовку получил судебный процесс в Тюмени. Местный единоросс отделался штрафом, фактически убив двух человек на дороге. Вот что пишет по этому поводу портал "Сибирь.Реалии":

Тюменский районный суд оштрафовал на 160 тысяч рублей спикера городской думы и члена партии "Единая Россия" Дмитрия Еремеева, признанного виновным в ДТП, в котором погибли два человека.

Суд прекратил уголовное дело по ходатайству прокуратуры. Кроме того, Еремеев сохранил за собой водительские права.

Авария с участием Еремеева произошла в ночь на 25 июня. Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял спикер Гордумы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В результате водитель и пассажир второй машины погибли.

Следствие пришло к выводу, что чиновник начал обгон, не убедившись в его безопасности. В отношении Еремеева возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Статья предполагает, что обвиняемый, впервые совершивший подобное преступление, может избежать уголовной ответственности "в связи с примирением с потерпевшим".

На суде мать погибшего водителя заявила, что претензий к Еремееву не имеет. По данным издания Znak.com, обвиняемый выплатил ей 3 миллиона рублей. При этом его официально задекларированный ежегодный доход – 2 миллиона 946 тысяч рублей.

Родственники погибшего пассажира, также признанные потерпевшими, на суд не пришли.

Илья Варламов:

Две человеческие жизни сегодня оцениваются в 200.000 рублей.

Кирилл Гончаров:

Машина сгорела, люди погибли. Виновнику ДТП согласно ч.5 ст. 264 УК РФ грозило до семи лет колонии, только в 2017 году по ней были осуждены 445 человек, но суд внезапно выносит штраф, Карл, в размере 200 тысяч рублей (у него ежемесячный оклад выше).

Но самый цимес в том, что впервые в судебной практике, инициативу с предъявлением штрафа проявил обвинитель, а не адвокат или обвиняемый, именно обвинение выдвинуло в качестве меры наказания за подобное преступление такой смехотворный штраф и суд поддержал.

Антон Михальчук:

Складывается впечатление, что это был показательный процесс. Мол... : "Нам нипочем убийства и суды. Мы здесь вершим судьбы! "

И вот от этого страшно. От безнаказанности..

Дмитрий Колезев:

Прайс в Тюменской области: Сходить на митинг Навального: штраф 200.000 рублей (активист Мстислав Письменков, май 2018 года). Убить двух человек на своем Land Cruiser: штраф 160.000 рублей (председатель думы Дмитрий Еремеев, август 2018 года).

Сталин Гулаг:

Знаете, что из себя представляет Россия сегодня? Нет, не леса и поля, горы и реки. Не Пушкина и Достоевского. Не Эрмитаж и Третьяковку. И даже не искандеры. Россия сегодня – это спикер городской думы Тюмени, который на своём внедорожнике на дикой скорости таранит другой автомобиль, оставляя в нём два трупа, 23-х летнего водителя и 30-и летнего пассажира, отца четверых детей, а суд выносит ему приговор: штраф в размере 200 тысяч рублей. Судимости у спикера нет. Его даже не лишили водительских прав. Просто попросили заплатить сумму, меньше его зарплаты за месяц. А ты сядешь за репост, мем или юзернейм. И такие спикеры дум есть в каждом населённом пункте, и в каждом населенном пункте обитают такие же бесправные случайные жертвы, уже пострадавшие или будущие, которых можно давить, сбивать, бросать в тюрьму за пост или лайк. И вот это и есть Россия сегодня

Антон Художников:

Вообще, все нормально.

Согласно "Русской правде" за убийство чужого холопа налагался штраф как за порчу чужого имущества 12 гривен, который взыскивался по этой статье за злонамеренное истребление чужого имущества. Денежная выплата за убийство стоящего ниже по социальной лестнице - в древней Раше убийство любого человека ниже по соц лестнице налагалось только штрафом и общем то, преступлением не являлось.

Екатерина Винокурова:

Дмитрий Еремеев, единоросс и спикер тюменской гордумы - официально убийца. Но он не сядет и даже судимости иметь не будет. Так решил суд.

Еремеев мчал по встречке и врезался в другой автомобиль, там было двое людей. Их больше нет.

Суд решил, что Еремеев виноват, но не может быть за это даже судим и оценил проступок высокопоставленного единоросса в 200 тысяч рублей.

Такова цена человеческой жизни, если вас убивает солидный господин. Им можно все. Вообще все, даже убивать им официально теперь можно: судимости у единоросса не будет. Убийца счастливо продолжит вести заседания тюменской гордумы. Не ругать же его за два трупа, да?

Екатерина Винокурова вообще вышла на тропу войны, что видно даже по её Твиттеру.

Действительно, "Единая Россия" приостановила членство Еремеева, но исключать его пока не стала.

Сайт "72.ру" приводит комментарии нескольких тюменских юристов. Вот, среди прочих, автоюрист Александр Воронцов:

Решение это немножко законное, но абсолютно несправедливое. Чисто по-человечески, конечно, его нужно посадить, потому что погибли два человека. Можно было обойтись условным наказанием, но чтобы у человека был отпечаток, что он убил двух человек, а так штраф заплатил, и всё — даже судимости нет. Я считаю, что этого человека в любом случае нужно наказать, потому что он должен был быть более внимательным за рулем, управляя средством повышенной опасности. К суду претензий в данном случае нет. Здесь нужно разбираться с нашими правоохранительными органами, поскольку именно они ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Судебный штраф в этом случае я считаю неприменимым. Почему прокуратура проморгала такое решение, непонятно, возможно, просто не дошло до области. А вообще, конечно, здесь играют роль связи, наличие денежных средств и должность фигуранта. С другой стороны, ломать еще одному человеку жизнь и отправлять его в Нижний Тагил — это тоже несправедливо. Но это я уже говорю как циник, который не первый день ходит на судебные заседания.

А вот и само интервью:

— Как вы отнеслись к решению суда, который, по мнению многих, вынес довольно мягкий приговор человеку, по чьей вине в ДТП погиб ваш муж?

— Конечно, меня лишили мужа и отца моих детей. Но это судьба. От судьбы не уйдёшь... Значит, судьба ему была погибнуть в этом месте. Депутат-то тоже не виноват. Я не думаю, что он хотел в больнице валяться столько времени. Тем более у него в машине, я читала в интернете, ехали три человека. И я протокол допроса читала.

Думаю, раз он взял людей к себе в машину, как водитель несёт за них какую-то ответственность. И я никого не обвиняю ни в чём. Я не Господь, чтобы обвинять.

Конечно, тяжело. Сейчас очень тяжело, и в дальнейшем ещё тяжелее будет. Потому что сейчас младшему (ребёнку. — RT) два года. Ещё один чуть постарше — ему четыре. Они вообще его (своего отца. — RT) помнить не будут. Да и плюс ещё я беременна пятым, он вообще не узнает отца.

— Некоторые высказывают мнение, что на вас могло оказываться давление?

— Меня никто не запугивал. Ни в коем случае. Я сама приняла решение. Они предложили компенсацию, я не отказалась. Потому что в моей семье единственным кормильцем был муж. Я не работаю, с детьми сижу. И я взяла, потому что они сами предложили. Потому что эти деньги шли от чистого сердца.

Следователь сказала: «Я вам советую взять сразу сумму, обговорить с ними и взять». Потому что по суду обяжут его, уволят, сколько он будет выплачивать те самые 500 тыс. — неизвестно. Мне кажется, младший ребёнок на пенсию пойдёт — он мне их ещё не выплатит.

Поэтому я взяла сразу сумму и не считаю, что я что-то неправильно сделала, мне же нужно на первое время. Поэтому я никого не обвиняю. Ни в коем случае, нет. Просто судьба у моего мужа, видно, такая — в 30 лет погибнуть на дороге.

Евгений Левкович:

Барин из «Единой России» убил в ДТП двух человек. Признан виновным, но при этом получил штраф и оставил за собой водительские права. Поскольку мать одного из погибших продала барину своего сына за три миллиона рублей. При этом по официальной декларации таких денег у барина нет.

Концентрированная Россия. Можно капсулу для потомков оставлять из одной это новости. Больше и не нужно ничего.

Роман Зайцев:

Убил, оплатил, поехал дальше. Это Россия, детка.