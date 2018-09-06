Верховный суд Индии отменил наказание за однополый секс

Верховный суд Индии отменил уголовное наказание за секс между людьми одного пола. Как сообщает Reuters, решение было принято единогласно.

Председатель Верховного суда Дипак Мисра заявил, что сексуальные отношения по взаимному согласию между взрослыми людьми с какой бы то ни было ориентацией не могут считаться неконституционными.

Ранее за секс между людьми одного пола в Индии было предусмотрено наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Соответствующая статья Уголовного кодекса была введена в 1861 году, когда Индия была колонией Великобритании.

ЛГБТ-движение добивалось отмены наказания. По словам активистов, статью использовали для устрашения и давления на членов сообщества.

В 2009 году Высший суд Дели отменил наказание за однополый секс, однако позднее это решение было аннулировано. Верховный суд страны тогда заявил, что решение по этому поводу должен принимать парламент Индии.