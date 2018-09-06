Совет Безопасности ООН обсудил нарушения прав человека в Никарагуа

Совет Безопасности ООН заслушал информацию о нарушении прав человека в Никарагуа. Заседание было созвано по инициативе США вопреки желаниям России, Китая и Боливии, которые утверждали, что заявленная тема не относится к компетенции Совета. С осуждением вмешательства Вашингтона в дела его страны выступил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли привела примеры убийств и пыток, которым подвергаются оппозиционеры в Никарагуа. По ее словам, Никарагуа находится на краю пропасти точно так же, как Венесуэла, переживающая глубокий политико-экономический кризис. Она сравнила президента Никарагуа Даниэля Ортегу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, назвав обоих “коррупционерами, адептами обанкротившейся идеологии и диктаторами, живущими в страхе перед собственными народами“.

Американский дипломат представила данные о том, что двадцать пять тысяч никарагуанцев бежали за границу. “Это только начало массового исхода, который, как и в случае Венесуэлы или Сирии, угрожает стабильности в регионе и за его пределами“, - подчеркнула Хейли.

По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, в ходе антиправительственных протестов, начавших в апреле, погибли уже более 480 человек. Около 4 000 получили ранения, более 1200 человек были задержаны, либо пропали без вести.

В конце августа миссия ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека в Никарагуа. После этого власти потребовали, чтобы представители миссии покинули страну.