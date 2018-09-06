В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку Олега Сенцова

В Москве у здания администрации президента проходят одиночные пикеты в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова, который уже 116 дней голодает в российской колонии. Он требует освободить всех находящихся в российских тюрьмах украинских политзаключенных .

Как сообщает "Новая газета", участники одиночных пикетов стоят с табличками "Сенцов 116", "Спасите Олега Сенцова" и"Обмен всех на всех".

Организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова, рассказала изданию, что планирует сделать акцию постоянной. Активисты разбились на две небольшие группы, сегодня, по её словам, будут стоять 8 человек, поочередно сменя друг друга. Активисты планируют организовать некое дежурство, как на "мосту Немцова" (народный мемориал на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов).

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку . Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, а также политики и правозащитники. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул его на Нобелевскую премию мира.