Верховная Рада поддержала воинское приветствие "Слава Украине!" 

Депутаты украинского парламента поддержали в первом чтении инициированный президентом Петром Порошенко законопроект, вносящий изменения в устав национальных вооруженных сил. Теперь в нем вместо обращения советского времени: "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем!" появится новое приветствие – "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Кроме того, военным разрешается обращение "пан" в отношении офицеров (наряду с действующим "товарищ").

Накануне эти изменения единогласно поддержал комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Соответствующий закон, как отмечается в пояснительной записке к документу, "позволит обеспечить повышение престижа военной службы и имиджа Вооруженных Сил Украины в обществе, упорядочение взаимоотношений между военнослужащими и введение новых традиций украинского войска".

Приветствие "Слава Украине!" и "Героям слава!" уже прозвучало во время военного парада в Киеве по случаю Дня независимости Украины 24 августа.

В советской Украине этот лозунг был запрещен, а с первых лет независимости государства его начали выкрикивать на митингах активисты правых партий и организаций. Фраза: "Слава Украине!" также звучала во время двух Майданов – Оранжевой революции и Революции достоинства. Сейчас ее ассоциируют также с войной в Донбассе, а вторая часть – "Героям слава!" – произносится в честь украинских военных, погибших в этом конфликте.