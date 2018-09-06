Правозащитники вступились за гея, которого в МВД назвали "спидником"

Защищающая права ЛГБТ группа "Стимул" подала жалобы в прокуратуру и МВД на Московское управление по вопросам миграции из-за того, что сотрудница службы назвала заявителя из Узбекистана с ВИЧ "спидником" и пожалела, что не может поставить "всех к стенке". Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".

Как рассказал юрист правозащитной группы Антон Рыжов, 18 июля он со своим подзащитным (имя которого не называется), приехал в миграционную службу, где тот хотел подать заявление с просьбой признать его беженцем. Заявитель, по словам Рыжова, открытый гей. В Узбекистане за сексуальные связи между мужчинами можно попасть в тюрьму на срок до трех лет.

Сотрудница миграционной службы допускала некорректные и оценочные реплики в адрес его подзащитного, написал в жалобе адвокат. Удивлялась, почему он не поехал в Европу просить статус беженца. Узнав, что у заявителя ВИЧ, назвала "спидником" и "позором общества", а также высказала сожаление, что с современной терапией инфицированные ВИЧ живут столько же лет, как и здоровые люди.

Адвокат записывал разговор с сотрудницей миграционной службы на диктофон и передал запись журналистам. По закону ответ на свою жалобу Рыжов должен получить в течение 30 дней.

Правозащитники обвиняют российские власти в дискриминации сексуальных меньшинств. По их данным, представители ЛГБТ стали чаще обращаться за убежищем на Западе после того, как президент России Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".