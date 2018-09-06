Иркутская область переходит на госплан по советскому образцу

Губернатор Иркутской области, член партии КПРФ Сергей Левченко объявил, что находящийся в его подчинении регион в ближайшее время перейдет на пятилетний госплан – аналог планирования ключевых задач, действовавшего в СССР.

Концепцию нового государственного регулирования экономики, отличие которого от советского в том, что вместо прямого планирования работы предприятий власти будут влиять на них через налоговые режимы, предложил иркутскому губернатору директор московского Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Левченко уже создал комитет по госпланированию Иркутской области. Известно, что в числе первоочередных его задач – рост доли обрабатывающих производств.

В Минэкономразвития России, которое согласовывает стратегии регионов, сообщили, что иркутский госплан с министерством пока никто не обсуждал.

