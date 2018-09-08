"Cобака" и "позор общества". Как Россия встречает беженцев-геев

История ВИЧ-инфицированного беженца из Узбекистана, которому при подаче прошения об убежище в России сказали: "Была бы моя воля, всех бы к стенке". И другие схожие истории от телеканала "Настоящее время".
В середине июля в московское управление по вопросам миграции МВД обратился ВИЧ-позитивный гражданин Узбекистана. На его родине за сексуальные связи между мужчинами можно попасть в тюрьму на срок до трех лет, в России же гомосексуальные отношения декриминализованы. Однако во время беседы с ним и его адвокатом сотрудница иммиграционной службы дала понять, что не сочувствует положению геев. "Была бы моя воля, всех бы к стенке", – говорит она на аудиозаписи, имеющейся в нашем распоряжении.
В какой-то момент сотрудница, которая, по ее словам, происходит из Центральной Азии, выразила неодобрение сексуальной ориентацией мужчины на его родном языке: "Да будет проклят твой отец. Собака, ты понял меня?". Адвокат заявителя подал жалобу на это замечание сотрудницы от группы геев, ищущих убежища в России.
Правозащитники отмечают, что представители ЛГБТ из России стали чаще обращаться за убежищем на Западе после того, как президент Владимир Путин подписал в 2013 году закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".
Число тех, кто бежит в Россию из стран, где гомосексуальные отношения запрещены, крайне невелико, считают активисты, работающие с такими беженцами. Приток немного увеличился после Чемпионата мира по футболу, состоявшегося этим летом, поскольку некоторые геи приехали по паспорту болельщика и подали прошение о статусе беженца, считает координатор благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" Варвара Третьяк.
Некоторые бегущие в Россию гомосексуалы – в частности, упомянутый в жалобе адвоката гражданин Узбекистана – происходят из преимущественно мусульманских постсоветских республик Центральной Азии, где им грозит уголовное преследование и враждебное отношение из-за их сексуальной ориентации.
Такие заявители обычно более или менее ориентируется в российских реалиях, но некоторые – например, из Африки – не знают о том, что происходит с правами ЛГБТ в России: правозащитники и западные политики обвиняют Москву в создании благоприятного режима для дискриминации и насилия в отношении сексуальных меньшинств в последние годы.
"Они считают, что в России – как в Европе, что они попали в безопасное пространство. И, конечно, они встречаются с очень сильным разочарованием уже на том этапе, когда они обращаются за убежищем, потому что там сталкиваются с очень сильной гомофобией сотрудников, которые их оскорбляют", – сказала в телефонном разговоре с нашим корреспондентом Варвара Третьяк.
Путин и другие официальные лица отвергают обвинения в дискриминации сексуальных меньшинств, утверждая что закон о гей-пропаганде нацелен лишь на защиту детей.
"При Сталине как было все хорошо"
Юрист ЛГБТ-инициативной группы "Стимул" Антон Рыжов представляет интересы узбекского гражданина, которого сотрудница Отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по городу Москве назвала собакой. Он говорит, что решил вместе с коллегами подать официальную жалобу в МВД, чтобы изменить "порочную систему" в отношении тех, кто обращается за убежищем или статусом беженца.
"Мы приняли решение пытаться изменить общий подход к проблеме: не исходить из интересов конкретных людей, а больше задумываться о будущем, чтобы отношение сотрудников иммиграционных служб было иным", – говорит Рыжов. На этой неделе он отправил по почте жалобу от имени гражданина Узбекистана, а также геев из Туркменистана, Нигерии и Сирии, попросивших в России статус беженца.
В жалобе, с содержанием которой мы ознакомились, говорится, что сотрудники МВД, занимающиеся беженцами и соискателями убежища, чинят препятствия клиентам Рыжова, в частности требуя доказательств, что те являлись геями на момент подачи прошения.
Россия – не единственная страна, требующая в таких случаях доказательств сексуальной ориентации. В частности, США также просит такое подтверждение, рассказала представитель нью-йоркской НГО "Иммиграционное равенство" Джеки Йодашкин. "Беженцам из стран, где представителям ЛГБТ находиться небезопасно и где они вне закона, бывает крайне сложно представить такие доказательства, поскольку они живут скрытно, в постоянном страхе за свою жизнь", – отметила она.
Однако до предоставления доказательств еще далеко, говорит Рыжов: "По закону есть процессуальные гарантии: любой человек, приехавший в Россию, может подать заявление на беженство, и власти обязаны их принять. Так они даже принять не могут".
В жалобе Рыжов также обвиняет сотрудников иммиграционной службы в "оскорблении и дискриминации" своих клиентов. В документе приводится несколько высказываний сотрудницы иммиграционной службы в адрес гражданина Узбекистана: в частности, она называет ВИЧ-инфицированных "спидниками" и говорит, что ей "жалко, что терапию придумали".
"Позор общества!" – восклицает сотрудница иммиграционной службы на имеющейся у нас записи.
В ответ на слова заявителя, что он надеется вступить в брак со своим партнером в России, сотрудница иммиграционной службы советует ему попытать счастья в Узбекистане. В мае заместитель министра юстиции Узбекистана заявил, что призывы из-за границы соблюдать права ЛГБТ останутся без внимания.
Когда Рыжов и его клиент отметили, что в Узбекистане гомосексуальные отношения пока являются уголовным преступлением, сотрудница иммиграционной службы начала ностальгировать по временам, когда в СССР это тоже считалось преступлением.
"При Сталине как было все хорошо", – говорит она.
МВД России не смогло сразу прокомментировать аудиозаписи со словами сотрудницы иммиграционной службы в адрес гражданина Узбекистана, а также жалобы Рыжова на обращение с его клиентами.
Пресс-секретарь МВД подтвердила, что запрос был получен 5 сентября и передан в миграционную службу.
"Не так плохо, как в Камеруне"
Тьери, гей из Камеруна около 30 лет, говорит, что не знал об ухудшении положения ЛГБТ в России, когда принял решение подать заявление на статус беженца.
"Я не знал про закон о гей-пропаганде. Мне рассказали, когда я уже приехал в Россию", – сказал Тьери по телефону. Его дело также упоминается в жалобе Рыжова.
Тьери согласился на интервью только при условии, что не будет указана его фамилия. Он рассказал, что в Камеруне они с партнером стали подвергаться "физическим и словесным" нападкам после того, как окружающие узнали, что он гей. Отец и другие родственники надругались над ним.
"Мама пыталась меня поддержать и сказала, чтобы я уехал из страны", – вспоминает он.
Тьери приехал в Россию в начале 2018 года. До этого он четыре года пытался покинуть Камерун, где за гомосексуальные отношения предусмотрен тюремный срок до пяти лет.
Сначала он уехал в Марокко, откуда пытался перебраться на лодке в Испанию. Лодка перевернулась, но его спас проходящий мимо корабль. Знакомый в Марокко посоветовал ему уехать в Россию.
"У него был кто-то, кто мог прислать нам приглашение для визы. Слава богу, он помог, и я получил визу. Но в первый раз у меня не было денег на билет на самолет, и виза истекла. Я получил вторую. Так я попал в Россию. Я здесь уже три-четыре месяца", – рассказал Тьери.
Он уехал из Камеруна "из-за насилия, гомосексуалов там не принимают": "ЛГБТ не принимают в Камеруне. Создают проблемы, иногда даже грозятся убить". В России он чувствует себя "немного безопасней", чем в Камеруне. "В России ЛГБТ тоже не принимают, но в Москве, по крайней мере, ситуация лучше, чем в провинции. Представители ЛГБТ держатся вместе. Я нашел партнера. Так что здесь не так плохо, как в Камеруне", – сказал Тьери.
Повод для оптимизма?
Получить статуса беженца представителям ЛГБТ в России – задача крайне непростая. В 2017 году беженцами было признано всего 598 человек. Это самый низкий показатель с 2008 года.
Из 228 392 человек, получивших временное убежище в 2017 году, почти 99% составляют украинцы. В результате столкновений между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и украинскими военными с апреля 2014 года там погибло более 10 300 человек.
Варвара Третьяк из "Гражданского содействия" говорит, что ее организации "не известно ни одного случая, чтобы статус беженца либо временное убежище давали заявителю, который сообщил, что на родине преследуется из-за сексуальной ориентации".
Касаясь шестерых ЛГБТ-соискателей убежища в России, Третьяк отмечает: "Очень интересно, что на этот раз скажет иммиграционная служба – почему они не дадут в этот раз людям статус беженца".
Однако у тех, кто хочет получить статус беженца, есть некий повод для оптимизма.
Пресс-секретарь российского управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анастасия Солтановская отмечает, что хотя статус беженца в России, по данным МВД, получают единицы, имеются случаи, когда представители ЛГБТ получали временное убежище.
Над материалом работали Голназ Эсфандиари, Мерхат Шарипжанов, Сироджиддин Толибов
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