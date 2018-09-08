"Cобака" и "позор общества". Как Россия встречает беженцев-геев

История ВИЧ-инфицированного беженца из Узбекистана, которому при подаче прошения об убежище в России сказали: "Была бы моя воля, всех бы к стенке". И другие схожие истории от телеканала "Настоящее время". В середине июля в московское управление по вопросам миграции МВД обратился ВИЧ-позитивный гражданин Узбекистана. На его родине за сексуальные связи между мужчинами можно попасть в тюрьму на срок до трех лет, в России же гомосексуальные отношения декриминализованы. Однако во время беседы с ним и его адвокатом сотрудница иммиграционной службы дала понять, что не сочувствует положению геев. "Была бы моя воля, всех бы к стенке", – говорит она на аудиозаписи, имеющейся в нашем распоряжении. В какой-то момент сотрудница, которая, по ее словам, происходит из Центральной Азии, выразила неодобрение сексуальной ориентацией мужчины на его родном языке: "Да будет проклят твой отец. Собака, ты понял меня?". Адвокат заявителя подал жалобу на это замечание сотрудницы от группы геев, ищущих убежища в России.

Правозащитники отмечают, что представители ЛГБТ из России стали чаще обращаться за убежищем на Западе после того, как президент Владимир Путин подписал в 2013 году закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Число тех, кто бежит в Россию из стран, где гомосексуальные отношения запрещены, крайне невелико, считают активисты, работающие с такими беженцами. Приток немного увеличился после Чемпионата мира по футболу, состоявшегося этим летом, поскольку некоторые геи приехали по паспорту болельщика и подали прошение о статусе беженца, считает координатор благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" Варвара Третьяк. Некоторые бегущие в Россию гомосексуалы – в частности, упомянутый в жалобе адвоката гражданин Узбекистана – происходят из преимущественно мусульманских постсоветских республик Центральной Азии, где им грозит уголовное преследование и враждебное отношение из-за их сексуальной ориентации. Такие заявители обычно более или менее ориентируется в российских реалиях, но некоторые – например, из Африки – не знают о том, что происходит с правами ЛГБТ в России: правозащитники и западные политики обвиняют Москву в создании благоприятного режима для дискриминации и насилия в отношении сексуальных меньшинств в последние годы.

"Они считают, что в России – как в Европе, что они попали в безопасное пространство. И, конечно, они встречаются с очень сильным разочарованием уже на том этапе, когда они обращаются за убежищем, потому что там сталкиваются с очень сильной гомофобией сотрудников, которые их оскорбляют", – сказала в телефонном разговоре с нашим корреспондентом Варвара Третьяк. Путин и другие официальные лица отвергают обвинения в дискриминации сексуальных меньшинств, утверждая что закон о гей-пропаганде нацелен лишь на защиту детей. "При Сталине как было все хорошо" Юрист ЛГБТ-инициативной группы "Стимул" Антон Рыжов представляет интересы узбекского гражданина, которого сотрудница Отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по городу Москве назвала собакой. Он говорит, что решил вместе с коллегами подать официальную жалобу в МВД, чтобы изменить "порочную систему" в отношении тех, кто обращается за убежищем или статусом беженца. "Мы приняли решение пытаться изменить общий подход к проблеме: не исходить из интересов конкретных людей, а больше задумываться о будущем, чтобы отношение сотрудников иммиграционных служб было иным", – говорит Рыжов. На этой неделе он отправил по почте жалобу от имени гражданина Узбекистана, а также геев из Туркменистана, Нигерии и Сирии, попросивших в России статус беженца. В жалобе, с содержанием которой мы ознакомились, говорится, что сотрудники МВД, занимающиеся беженцами и соискателями убежища, чинят препятствия клиентам Рыжова, в частности требуя доказательств, что те являлись геями на момент подачи прошения. Россия – не единственная страна, требующая в таких случаях доказательств сексуальной ориентации. В частности, США также просит такое подтверждение, рассказала представитель нью-йоркской НГО "Иммиграционное равенство" Джеки Йодашкин. "Беженцам из стран, где представителям ЛГБТ находиться небезопасно и где они вне закона, бывает крайне сложно представить такие доказательства, поскольку они живут скрытно, в постоянном страхе за свою жизнь", – отметила она. Однако до предоставления доказательств еще далеко, говорит Рыжов: "По закону есть процессуальные гарантии: любой человек, приехавший в Россию, может подать заявление на беженство, и власти обязаны их принять. Так они даже принять не могут". В жалобе Рыжов также обвиняет сотрудников иммиграционной службы в "оскорблении и дискриминации" своих клиентов. В документе приводится несколько высказываний сотрудницы иммиграционной службы в адрес гражданина Узбекистана: в частности, она называет ВИЧ-инфицированных "спидниками" и говорит, что ей "жалко, что терапию придумали". "Позор общества!" – восклицает сотрудница иммиграционной службы на имеющейся у нас записи. В ответ на слова заявителя, что он надеется вступить в брак со своим партнером в России, сотрудница иммиграционной службы советует ему попытать счастья в Узбекистане. В мае заместитель министра юстиции Узбекистана заявил, что призывы из-за границы соблюдать права ЛГБТ останутся без внимания. Когда Рыжов и его клиент отметили, что в Узбекистане гомосексуальные отношения пока являются уголовным преступлением, сотрудница иммиграционной службы начала ностальгировать по временам, когда в СССР это тоже считалось преступлением. "При Сталине как было все хорошо", – говорит она. МВД России не смогло сразу прокомментировать аудиозаписи со словами сотрудницы иммиграционной службы в адрес гражданина Узбекистана, а также жалобы Рыжова на обращение с его клиентами. Пресс-секретарь МВД подтвердила, что запрос был получен 5 сентября и передан в миграционную службу.

​"Не так плохо, как в Камеруне" Тьери, гей из Камеруна около 30 лет, говорит, что не знал об ухудшении положения ЛГБТ в России, когда принял решение подать заявление на статус беженца. "Я не знал про закон о гей-пропаганде. Мне рассказали, когда я уже приехал в Россию", – сказал Тьери по телефону. Его дело также упоминается в жалобе Рыжова. Тьери согласился на интервью только при условии, что не будет указана его фамилия. Он рассказал, что в Камеруне они с партнером стали подвергаться "физическим и словесным" нападкам после того, как окружающие узнали, что он гей. Отец и другие родственники надругались над ним. "Мама пыталась меня поддержать и сказала, чтобы я уехал из страны", – вспоминает он. Тьери приехал в Россию в начале 2018 года. До этого он четыре года пытался покинуть Камерун, где за гомосексуальные отношения предусмотрен тюремный срок до пяти лет. Сначала он уехал в Марокко, откуда пытался перебраться на лодке в Испанию. Лодка перевернулась, но его спас проходящий мимо корабль. Знакомый в Марокко посоветовал ему уехать в Россию. "У него был кто-то, кто мог прислать нам приглашение для визы. Слава богу, он помог, и я получил визу. Но в первый раз у меня не было денег на билет на самолет, и виза истекла. Я получил вторую. Так я попал в Россию. Я здесь уже три-четыре месяца", – рассказал Тьери. Он уехал из Камеруна "из-за насилия, гомосексуалов там не принимают": "ЛГБТ не принимают в Камеруне. Создают проблемы, иногда даже грозятся убить". В России он чувствует себя "немного безопасней", чем в Камеруне. "В России ЛГБТ тоже не принимают, но в Москве, по крайней мере, ситуация лучше, чем в провинции. Представители ЛГБТ держатся вместе. Я нашел партнера. Так что здесь не так плохо, как в Камеруне", – сказал Тьери.