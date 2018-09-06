Темпы "глобального потепления" в России самые высокие на планете

Процесс "глобального потепления" в России проходит намного быстрее, чем в среднем на земном шаре. Такие выводы содержатся в проекте доклада "О состоянии и об охране окружающей среды в 2017 году", который накануне​ опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России.

По данным Минприроды, линейный тренд среднегодовой температуры в России за период с 1976-го по 2017 годы составил +0,45 °C в десятилетие, в то время как этот же показатель для остальной планеты ниже в 2,5 раза – +0,18 °C в десятилетие. 2017 год стал четвертым среди самых теплых на территории России с 1936 года. В докладе отмечается, что с "вероятностью более 95 процентов главной причиной потепления являются антропогенные воздействия".

Также Минприроды отметило значительное количество выбросов парниковых газов. "Это привело к беспрецедентным уровням атмосферных концентраций диоксида углерода, метана и закиси азота", – говорится в докладе. Кроме того, Россия является лидером среди европейских стран по выбросам в атмосферу оксида серы – 28 кг в год на душу населения.

Несмотря на то что, как утверждает ведомство, в последние годы экологическая ситуация в России по большинству параметров улучшается, Минприроды дает неутешительный прогноз на XXI век – прежде всего из-за глобального изменения климата.

Кроме роста числа смерчей, наводнений и селевых потоков россиянам следует приготовиться к эпидемиям, неурожаям и нашествию насекомых-вредителей, говорится в докладе. Опасность грозит и объектам инфраструктуры: ведомство предупреждает о возможном разрушении железных дорог и увеличении числа железнодорожных аварий, особенно в южных регионах России, а также об авариях на электростанциях.

На юге России и в южной Сибири Минприроды прогнозирует резкое снижение объема воды в равнинных реках, что "приведет к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики". Во многих регионах ожидается "увеличение повторяемости и масштабов засух", а также "частичное, а иногда и практически полное, уничтожение урожая". Таяние вечной мерзлоты, по прогнозам ведомства, обернется "разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ".

В четверг социологи "Левада-центра" опубликовали данные ежегодного исследования, в котором россияне называют наиболее тревожащие их проблемы. Максимальный рост беспокойств вызвало "ухудшение состояния окружающей среды": если в прошлом году эту проблему посчитали одной из самых острых 14 процентов опрошенных, то в этом – уже 25 процентов.