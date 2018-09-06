РПЦ планирует создать в Сергиевом Посаде "православный Ватикан"

Русская православная церковь собирается построить в Сергиевом Посаде "православный Ватикан" и снести для этого часть зданий в центре города. Об этом сообщает русская служба "Би-би-си", в распоряжение которой оказался план перестройки Сергиева Посада.

Рядом с Троице-Сергиевой лаврой планируется построить "храм под открытым небом". В центре города, церковь предлагает снести здания администрации Сергиева Посада, двух отелей, нескольких жилых домов, торговый центр, парк развлечений и рынок. На их месте планируется возвести библиотеку, комплекс церковных учреждений, молодежный центр, конгресс-центр и медиа-центр.

В августе глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин заявил, что центр города нужно "очистить от советского наследия". По словам церковного служителя, проект одобрен патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства на вопрос о том, был ли такой проект реконструкции, не ответил.

Решение о перестройке Сергиева Посада было принято в сентябре прошлого года. Официально разработкой плана занимается конструкторское бюро "Стрелка". В проекте бюро не говорится о массовом сносе зданий.