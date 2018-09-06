Украина временно запретила ретрансляцию телеканала RTVI

Украина запретила на шесть месяцев ретрансляцию телеканала RTVI с британской лицензией. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Представитель ведомства Сергей Костинский написал в фейсбуке, что телеканал нарушает украинское законодательство в части "распространения пропаганды государства-агрессора", которым Киев признал Россию.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров назвал новость о запрете вещания на Украине "идущей вразрез со здравым смыслом и юридическими нормами". Он подчеркнул, что телеканал не является российским СМИ. Пивоваров добавил, что на телеканале нет цензуры, а в своих эфирах журналисты представляют все точки зрения. "Видимо, в Нацсовете не хотят слышать в эфире никаких мнений, кроме собственного. Это крайне печально", - подчеркнул Пивоваров.

После российской аннексии Крыма в 2014 году на Украине запретили трансляцию более 70 российских телеканалов.