США : есть "множество доказательств" подготовки химатаки в Сирии

У США есть "множество доказательств" того, что сирийские правительственные войска готовятся использовать в провинции Идлиб химическое оружие. Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри, сообщает Reuters.

О каких конкретно доказательствах идет речь, дипломат не уточнил. Он подчеркнул, что Вашингтон расценивает любое наступление на Идлиб как "необдуманную эскалацию". Ранее Белый дом предупредил, что США и их союзники ответят "быстро и решительно", если силы Асада используют химическое оружие при атаке на Идлиб.

В пятницу в Тегеране должна состояться встреча России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Идлибе. "Завтра мы узнаем, готовы ли россияне пойти на компромисс с турками", — отметил Джеффри.

Идлиб – последняя сирийская провинция, которую удерживают оппозиционные Башару Асаду вооруженные группировки. Международное сообщество опасается, что поддерживаемые Россией правительственные войска Сирии могут применить в регионе химическое оружие. ООН ранее заявила об угрозе гуманитарной катастрофы – в Идлибе находятся миллионы беженцев и мирных жителей – и призвала Россию, Иран и Турцию предотвратить военную операцию в этой сирийской провинции.

Минобороны России неоднократно заявляло о якобы готовящейся "провокации", которая станет основанием для военной операции Пентагона против Асада.