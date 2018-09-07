Кандидат в президенты Бразилии получил ножевое ранение

Кандидат в президенты Бразилии и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару получил ножевое ранение в живот во время встречи с избирателями в одном из штатов на востоке страны. Рана оказалась поверхностной. Жизни Болсонару ничего не угрожает.

По данным бразильской прессы, подозреваемый в покушении задержан. Он сознался в совершении преступления.

Президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября. Болсонару является фаворитом предвыборной гонки после того, как суд отказался регистрировать кандидатуру экс-главы государства Лулу да Силву. он отбывает 12-летний тюремный срок по делу о коррупции. По данным опросов, за Болсонару готовы проголосовать 22 процента избирателей.

Болсонару 63 года. Он бывший десантник. Политик позиционирует себя как протестный кандидат, использует в своей предвыборной кампании гомофобные и расистские высказывания, а также выступает за возвращение смертной казни. Его называют "бразильским Трампом".