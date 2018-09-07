CNN: Россия предупредила США о планируемых ударах по Сирии

Россия дважды за неделю предупредила США о готовности нанести удары по тем районам Сирии, где могут располагаться американские военные. Москва утверждает, что на этих территориях находятся вооружённые исламисты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Уточняется, что российские военные действуют совместно с войсками, подконтрольными сирийскому президенту Башару Асаду.

По данным источников CNN беспокойство Вашингтона вызывает район Эт-Танф в провинции Хомс. Там находится американская военная база. Возможный неточный удар российской авиации может привести к конфронтации сторон, заявляют в США. Американские военные предупредили об этом российское военное командование, отмечает телеканал.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников Госдепартамента сообщила, что Дональд Трамп согласился на продолжение присутствия американских военных в Сирии и дипломатическое давление для достижения целей Вашингтона в регионе. Полгода назад президент США заявлял о намерении вывести американский военный контингент из Сирии. Теперь же Трамп ставит новыми целями вывод из Сирии всех иранских и проиранских войск, а также установление в стране стабильного и мирного правительства. В Сирии находится более двух тысяч американских военных.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как стало известно о возможном наступлении правительственных войск в провинции Идлиб. Это последняя сирийская провинция, которую удерживают оппозиционные Башару Асаду вооруженные группировки. Международное сообщество опасается, что поддерживаемые Россией правительственные войска Сирии могут применить в регионе химическое оружие. В свою очередь Минобороны России неоднократно заявляло о якобы готовящейся "провокации", которая станет основанием для военной операции Пентагона против Асада.