В Турции режиссер осужден за фильм об убитом во время путча Эрдогане

Турецкий кинорежиссер Али Авчи осужден в пятницу за пропаганду терроризма из-за художественного фильма "Пробуждение", который рассказывает об убийстве президента Тайипа Эрдогана и членов его семьи во время госпереворота.

Авчи были арестован в прошлом году поле выхода трейлера к его киноленте, сделанной по мотивам провалившегося в 2016 году путча, в ходе которого погибло более 250 человек. Согласно сюжету, офицер стреляет Эрдогану в затылок, когда тот молится. По сценарию, гибнет вся семья главы государства, в том числе его зять — министр финансов Берат Альбайрак.

Стамбульский суд приговорил Авчи к шести годам и трем месяцам тюремного заключения за сотрудничество с группой исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турция считает сеть его сторонников террористической организацией, которая стояла за неудавшимся переворотом. Проживающий в США Гюлен отрицает обвинения Анкары.

По мнению суда, посредством своего фильма Авчи пытался распространять в обществе идеи "террористической организации". Подсудимый отверг обвинения, сославшись на то, что сам Эрдоган неоднократно называл себя целью путчистов. В свое оправдание он сказал, что изобразил бы Эрдогана сбежавшим из страны, а не убитым, если бы хотел заниматься пропагандой терроризма.

С вечера 15 по утро 16 июля 2016 года группа турецких военных, пытаясь совершить госпереворот, взяла под свой контроль некоторые стратегически важные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Эрдогану, однако, в итоге удалось сохранить власть. По подозрению в причастности к перевороту были арестованы около 50 тысяч человек, а 150 тысяч государственных служащих, включая учителей, судей и солдат, были временно отстранены от работы либо уволены.