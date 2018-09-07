В Тегеране прошёл саммит России, Турции и Ирана по Сирии

В Тегеране прошёл саммит по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. В нем участвуют президенты России, Турции и Ирана. С российской стороны на переговоры также приехали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Россия, Иран и Турция заключили союз на время военной операции в Сирии, но Анкара опасается притока беженцев в случае наступления на Идлиб. Опасения Турции в связи с этим - одна из ключевых тем сегодняшнего саммита.

Идлиб - последний оплот оппозиционных вооруженных группировок в Сирии. Войска президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных ведут наступление на провинцию. Москва и Дамаск утверждают, что в регионе находятся исламисты.

Международное сообщество опасается применения химического оружия в регионе – там находятся около трех миллионов мирных жителей. США предупредили, что в случае химической атаки, они и их союзники нанесут удары по сирийским военным объектам.