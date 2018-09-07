В Пскове заведено уголовное дело из-за призыва не голосовать на выборах

Псковская прокуратура возбудила уголовное дело из-за листовок с призывом испортить бюллетени на предстоящих 9 сентября губернаторских выборах, которые распространял лидер местного "Яблока" Лев Шлосберг. Дело возбуждено по статье "воспрепятствование выборам".

Как отмечено в материалах следствия, 5 сентября в подъезде одного из жилых домов Пскова нашли семь тысяч листовок "с признаками нарушений законодательства о выборах". В них содержался призыв ставить значки напротив имен всех кандидатов. Заказчиком листовок, по данным следователей, было местное отделение партии "Яблоко". Его лидер Лев Шлосберг написал на своей странице в Фейсбуке, что партия напечатала 140 тысяч листовок с текстом "недействительным выборам – недействительный бюллетень".

Комментируя действия прокуратуры, Шлосберг заявил, что "Псковская область вышла из правового поля России. За то, что в Москве публично говорит Сергей Собянин, здесь возбуждено уголовное дело".

В качестве доказательства лидер псковского "Яблока" привел цитату Собянина из его предвыборного ролика. В нем мэр Москвы говорит, что "если человеку кажется, что на выборах нет достойного кандидата, это не повод на них не ходить. В конце концов, вычеркни всех – и это тоже будет поступок".