В Крыму у обвиняемой по делу за репост потребовали образцы ДНК

В Ялте Следственный комитет затребовал образцы ДНК, слюны и голоса у обвиняемой за репосты во "ВКонтакте" Элине Магомедовой. СК обвиняет ее по статье "Возбуждение ненависти или вражды" по признаку национальности.

Адвокат правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, представляющий интересы Магомедовой, предполагает, что это нужно для формирования базы экстремистов на аннексированном полуострове.

"Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК по делу о репосте граничит с абсурдом", – заявил он.

По рекомендации адвоката, считающего требования СК неконституционными, Магомедова от предоставления образцов отказалась.