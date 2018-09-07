Петров и Боширов запрашивали визы под видом "бизнесменов"

Предполагаемые агенты ГРУ, которых Великобритания подозревает в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, представились бизнесменами при получении английских виз. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на спецслужбы.

По данным разведки, двое мужчин показали официальные российские паспорта с фальшивыми именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба сообщили, что работают якобы в сфере международной торговли. Они представили номера банковских счетов, на которых лежали тысячи фунтов стерлингов.

Собеседник таблоида Daily Mirror сообщил, что инструмент покушения — яд "Новичок" — привезли через дипломатическую почту, поскольку она не подлежит досмотру. По его словам, нервно-паралитическое вещество попало в Британию за несколько недель до преступления. В дальнейшем, отметил он, сотрудники ГРУ забрали контейнер в назначенном месте.

Общее количество участников операции составляло около 10 человек. Британские спецслужбы уверены, что российские агенты прослушивали телефон Юлии Скрипаль задолго до покушения, поэтому знали о ее планах и могли проследить за ней от посадки на самолет в России и до самого дома Скрипаля в Англии.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в английском городе Солсбери 4 марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". В среду, 6 сентября, британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в преступлении.